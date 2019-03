Das kann sich sehen lassen

Vor kurzem stand die deutsche Meisterschaft in der Halle im Bogenschießen auf dem Programm, jetzt am Wochenende die deutschen U14-Titelkämpfe im Faustball. Biberach ist in Sachen Sport wieder in aller Munde. Zumindest bei den Anhängern der sogenannten Insider-Sportarten, die manche auch etwas despektierlicher als Randsportarten bezeichnen. Aber was soll´s? Die Stadt an der Riß hat sich einen guten Ruf erarbeitet, sie stellt dem Großverein TG Biberach die Hallen zur Verfügung – kostenlos versteht sich. Mit solchen Angeboten kann nicht jede vergleichbare Stadt wuchern. Zumal das Stadtsäckel in Biberach, na, sagen wir mal, ganz gut gefüllt ist. Und auch einige Menschen in der Führungsspitze der Stadt, nicht nur Oberbürgermeister Norbert Zeidler, sportaffin sind. All das spielt eine nicht unbeachtliche Rolle.

Doch das Entscheidende sind ganz offensichtlich die Sportler und die vielen ehrenamtlichen Helfer. Sie stemmen immer wieder gelungene Veranstaltungen, die die TG Biberach als Ausrichter bundesweit bekannt machen. Und die TG ist ja auch noch so höflich, dass meist die Gäste die Titel und die Meriten mitnehmen. Ausnahme war Radmila Schilling, die deutsche Meisterin im Bogenschießen in ihrer Altersklasse wurde und ihrem Mann nacheiferte, der als amtierender deutscher Meister im Freien in der Wilhelm-Leger-Halle das Nachsehen hatte.

Die nächsten Höhepunkte stehen schon auf dem Plan: Internationales Jugendhandballturnier an Ostern mit vielen Bundesliga-Nachwuchsmannschaften und Gästen aus dem Ausland, das Kugelstoßmeeting auf dem Marktplatz, der Deutschland-Cup der Sportgymnastinnen im Juni und auch der erste Zweitliga-Auftritt der American Footballer der Biberach Beavers. Im Aktiven-Handball können die TG-Frauen noch ins Titelrennen der Württembergliga eingreifen, die Männer haben diese Chance längst verspielt.

Leise Hoffnung habe ich noch bei den Fußballern des FV Biberach. Der Aufstieg in die Verbandsliga ist noch drin. Genauso im Übrigen bei den Volleyball-Frauen der TG, die allerdings am kommenden Samstag große Schützenhilfe brauchen, um in der nächsten Saison doch noch in der Regionalliga aufzuschlagen. Unter dem Strich also Eitel Sonnenschein. Nicht ganz. Denn die ganz großen Erfolge eines Dirk Raudies oder der Deibler-Brüder Steffen und Markus liegen schon lange zurück. Da müsste mal wieder einer oder eine aufsteigen wie Phönix aus der Asche.