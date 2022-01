Glosse: Das Kalter-Markt-Lied in Corona-konformer Version

Die Jagst, so meinen Ästheten, sei optisch am schönsten, wenn sie zugefroren ist. Ein Anblick, der uns in dieser Saison mangels eisiger Temperaturen bislang nicht vergönnt war. Das ließe sich freilich verkraften, müsste man nicht auf jenes Ellwanger Hochfest, das die Minusgrade sogar im Titel trägt, ebenfalls verzichten: Der jahrhundertealte Kalte Markt fällt aus. Schon zum zweiten Mal in Folge. Nicht etwa aufgrund der globalen Erderwärmung, sondern der Pandemie wegen.

So bleiben Anno Domini 2022 die Pferdeheiligen erneut im Himmel, die Rösser im Stall, die Messestände im Lager, die meisten Menschen zu Hause. Immerhin erfreulich, dass man in diesen Tagen Saure Kutteln, das Nationalgericht des Kalten Marktes, unabhängig von äußeren Einflüssen und Örtlichkeiten weiterhin verinnerlichen kann.

Nein, lassen wir uns die Stimmung nicht ganz verderben und begegnen der – wohlbemerkt berechtigten – Absage des öffentlichen Festes nicht nur mit einer Extra-Portion Kaldaunen, sondern obendrein mit einer privaten, einer Gesangsoffensive. Stimmen wir das Kalter-Markt-Lied ganz einfach im trauten Heim an. In einer Version, die der aktuellen Situation gerecht wird, aber darauf setzt, dass die Original-Fassung nächstes Jahr nach Dreikönig gewohnt lautstark erklingen kann.

Komponiert und verfasst hat die burleske Hymne der einstige Grünenhofwirt Max Mayer (1866 bis 1955). Ihre Melodie würden wir heuer selbstverständlich beibehalten, den Text für die erste Strophe und den Refrain jedoch updaten:

Hurra! Hurra! Hurra! Der Kalte Markt wär‘ da! / Ach Gott, ihr lieben Leut‘, die ihr so traurig heut’! / Ich reich zum Trost die Hand euch allen miteinand’. / Kein Rummel geht nicht los, wie war das sonst famos / an einem Tag wie heut’, am Kalten Markt.

Refrain: Corona, dieser Schicksalsschlag, vermasselt uns den heut’gen Tag; / sie wär‘ jetzt da, die schöne Zeit, die uns Ellwangern das Herz erfreut. / Trotz allem! Stoßt die Gläser an und denkt voll Zuversicht daran: / Im nächsten Jahr lebt wieder auf der schöne Kalte Markt.

Also, Geduld! Harren wir eben abermals ganze zwölf Monate aus. Fehlte nur noch, dass jemand auf die Idee käme, den Kalten Markt wie manche Karnevals- und Fastnachtsumzüge entgegen aller bewährten Tradition und guten Sitte in den Sommer zu verlegen. Müsste der Ellwanger Gassenhauer doch in diesem Fall, womöglich in Badehose oder Bikini vorgetragen, folgendermaßen beginnen: „Hurra, Hurra, der Warme Markt ist da!“ Eine geradezu absurde Vorstellung. Schon der Gedanke an die Hitze macht einen frösteln.