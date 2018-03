Das Jahr 2017 verläuft für die Feuerwehr Bösenreutin ruhig

Das Jahr 2017 ist für die Freiwillige Feuerwehr Bösenreutin ein eher ruhiges gewesen, wie Kommandant Martin Keller bei der gut besuchten Jahresversammlung in der alten Schule in Bösenreutin berichtete.

Keller erklärte, dass die Feuerwehr mit 28 Mann im vergangenen Jahr zu 14 Einsätzen ausgerückt ist, ohne einen Brandeinsatz. Außerdem standen 20 Übungen auf dem Programm – darunter eine Großübung bei Cooper Standard und eine Gemeinschaftsübung Personenrettung mit der Wasserwacht an der Leiblach. Daneben wurden unter anderem auch zwei Einheiten zum Thema „Erste Hilfe Training“ durchgeführt. Auch wurde ein Leistungsabzeichen Gruppe im Löscheinsatz erfolgreich absolviert.

Kommandant hofft auf Anbau in diesem Jahr

Der Dank des Kommandanten galt der Gemeinde für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen und die sehr gute und angenehme Zusammenarbeit. In seinem Ausblick ging er auf den geplanten notwendigen Anbau an das Feuerwehrhaus für einen weiteren Stellplatz für ein Feuerwehrfahrzeug ein. Wichtige Weichenstellungen der Gemeinde hierfür seien bereits getroffen worden. Er hoffe sogar, dass noch in diesem Jahr die Einweihung des Anbaus an das Feuerwehrhaus stattfinden kann.

Vorstand Stefan Schiller erinnerte in seinem Rückblick an die durchgeführten Kameradschaftsfeste, vor allem an die schöne Weihnachtsfeier. Weiterhin erläuterte Schiller nochmals die Gründe, wieso das letzte Heiberfest nicht durchgeführt wurde und in der jetzigen Form zukünftig auch nicht mehr veranstaltet wird.

Jugendwart Lucas Müller freute sich über zehn neue Mitglieder in der Jugendfeuerwehr (Mervin Bär, Emely Ebel, Marc Graf, Jelena Kern, Phillip König, Lukas Miller, Neal Mühe, Alisa Stadler, Johannes Strobel und Leon Weingärtner), wobei hier vor allem Kommandant Keller für seinen großen Einsatz bei der Mitgliedergewinnung zu danken sei. In seinem Ausblick für die Zukunft wies der Jugendwart auf eine geplante verstärkte Kooperation mit der Jugendfeuerwehr Sigmarszell hin.

Bürgermeister sichert Unterstützung zu

Bürgermeister Jörg Aghte bedankte sich bei der Feuerwehr für ihren Dienst und für die ruhige und besonnene Zusammenarbeit. Der Bürgermeister sicherte der Feuerwehr Bösenreutin seine volle Unterstützung für den geplanten Anbau an das Feuerwehrhaus in Bösenreutin zu, der zur Unterbringung des Mannschaftstransportfahrzeugs notwendig ist. Nochmals bedankte er sich bei der Feuerwehr für das gut durchdachte und relativ kostengünstige Konzept für den Anbau an das Feuerwehrhaus und lobte nochmal ausdrücklich das Angebot der Feuerwehr, Eigenleistungen bei der Durchführung des Anbaus zu erbringen.

Kreisbrandmeister Paul Sporrädle lobte die Entscheidung der Gemeinde für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösenreutin. Weiterhin berichtete er über den 2017 erfolgreich gestarteten Digitalfunk, der erstmals bei der Großübung bei Cooper Standard getestet wurde. In seinem Ausblick für das aktuelle Jahr ging er auf den im April stattfindenden Blaulichttag in Lindau und eine geplante Löschkreisübung Löschwasserversorgung, die über den Digitalfunk koordiniert werden soll, ein.

Außerdem wurden bei der Versammlung Thomas Herzig für 20 Jahre Feuerwehrdienst sowie Thomas Heimpel und Rainer Müller für 30 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.