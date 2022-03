Das ist schräg: Fridays for Future verbietet Dreadlocks

Das ist schräg: Die Fridays for Future-Gruppe in Hannover hat die Sängerin Ronja Maltzahn wieder ausgeladen, weil sie Dreadlocks trägt. Die Begründung: Dreadlocks seien ein „schwarzes“ Widerstandssymbol. Weiße sollten deshalb keine Dreadlocks tragen. Andernfalls würden sich sich einen Teil einer anderen Kultur aneignen, ohne die Unterdrückung ertragen zu müssen, die dahinter stehe.

Es geht hier um die kulturelle Einordnung der Welt - und da gibt es nicht nur eine Wahrheit

Wenn das so ist, müssen all die weißhäutigen jungen Leute, die gerne wie Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer oder andere Reggae-Legenden aussehen würden, jetzt wohl umdenken: Rasta-Zöpfe auf den Köpfen von Leuten, die Müller oder Maier heißen, gehen gar nicht. Was daran irritiert, ist die Gewissheit, mit der hier ein Werturteil gefällt wird, als handle es sich um eine unumstößliche Wahrheit. Sicher, Fridays for Future hat, nach allem was die Wissenschaft weiß, recht mit den Ansichten zum Klimawandel und der Forderung nach einer schnellen Dekarbonisierung. Dieses Rechthaben lässt sich aber nicht auf die kulturelle Einordnung der Welt übertragen. Es geht bei Fragen, wie man leben soll, eben selten um einfache Wahrheiten - weil die Antworten darauf von Überzeugungen getragen sind, nicht von der Naturwissenschaft Wahr-Falsch-Aussagen. Wird das übersehen, geht es sehr schnell um kategorisches Rechthaben - wie in diesem Fall.

Menschen, die sich den Kopf scheren sollen - das erinnert an üble Zeiten

Es darf in einer pluralistischen Gesellschaft aber nicht nur eine Wahrheit geben. Sonst droht der Totalitarismus. Dass die Hannoveraner Fridays for Future-Sängerin einen Auftritt doch noch in Aussicht stellte, vorausgesetzt, sie schneide sich vorher ihre Dreadlocks ab, irritiert. Das geht in eine Richtung, bei der mal Fridays for Future nicht einordnen möchte: Leute, die andere Menschen gern geschoren sähen, erinnern an üble Zeiten. Immerhin hat sich Fridays for Future für den Vorschlag inzwischen entschuldigt

Großer Respekt vor einer anderen Kultur kann auch den Brückenbau zu ihr verhindern

Wenn man Weißen verbietet, Dreadlocks zu tragen, dann errichtet das Zäune um eine andere Kultur, der sie sich annähern möchten. Es kränkt und verstößt Menschen, wenn sie eine Musik, die sie lieben, nicht so zelebrieren dürfen, wie es ihnen gefällt. Die Fankultur, die dabei entsteht, ist als Hommage zu begreifen und nicht als Anmaßung, wie Fridays for Future das missversteht. Die Hannoveraner Aktivisten haben sich hier die falsche Brille aufgesetzt und stehen damit quer zu einem Ziel, das bei den Fridays for Future ja eigentlich gerade zu Hause ist: dem Entstehen einer bunten Gesellschaft. Wie man sieht, kann auch ein zu großer Respekt vor dem anderen den Bau von Brücken verhindern.

Im Jazz wurde eine ähnliche Debatte schon in den 1960ern geführt

In den 1960ern wurde eine solche Debatte schon einmal geführt - und sehr viel grundsätzlicher. Damals lautete die Frage: Dürfen Weiße Jazz spielen? Jazz sei eine „schwarze“ Kulturleistung, und die Schwarzen seien von den Weißen immer nur ausgebeutet worden, bis heute. Es waren keine Weißen, die diese Einwände einbrachten - so viel Respekt hatte man vor den Schwarzen damals noch nicht. Schwarze Aktivisten wollten die Weißen davon abhalten, den Jazz zu kapern.

Schwarze Jazzmusiker fanden erst im weißen Europa das Publikum, das sie sich wünschten

Aber dies war auch die Zeit, in der viele schwarze Jazzmusiker nach „Old Europe“ auswanderten. Anders als in den USA fanden sie dort ein sehr interessiertes und respektvolles weißes Publikum . Sie gründeten mit den weißen Musikern, die sie in diesen Ländern vorfanden, sogar Bands. Und spätestens als Miles Davis, der sich seiner schwarzen Identität sehr bewusst war, weiße Musiker in seine Formationen aufnahm, war das ein Signal: Jazz sollte nicht nach Hautfarben getrennt werden. Heute ist Jazz ein globales Phänomen und „weißer“ Jazz in Europa eine Selbstverständlichkeit.

Es ist fraglich, ob es dazu auch gekommen wäre, wenn man damals vor der Geschichte erstarrt wäre. Hätten Weiße keinen Jazz gespielt, weil sie damit ja nur die Ausbeutungsgeschichte der Schwarzen durch die Weißen fortgeschrieben hätten, wäre die Welt heute um eine geteilte kulturelle Basis ärmer. Gut, dass es dazu nicht gekommen ist.