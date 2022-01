Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Wolfegger Bauernhausmuseum bleibt Impfzentrum

Das Impf-Angebot im Wolfegger Bauernhausmuseum wird verlängert. Weil die Nachfrage groß ist, können dort nun auch im Januar und wahrscheinlich auch im Februar an den Wochenenden Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gebucht werden.

Das Impfzentrum im Bauernhausmuseum war Anfang Dezember in Betrieb gegangen. Damit sollte die Lücke zwischen dem Impfzentrum in der Argonnenhalle in Weingarten und dem in der Stadthalle in Wangen geschlossen werden. Welche Impfstoffe im Bauernhausmuseum verimpft werden und wie Sie einen Termin buchen können, lesen Sie hier.

++ Vandalismus beim Winterleuchten in Bad Waldsee

Unbekannte haben zum Start des neuen Jahres das Winterleuchten auf dem Gelände des Fürstlichen Golf-Resorts in Bad Waldsee verwüstet und dabei Lichterketten und -installationen abgerissen. Die rund zwei Meter hohen Leucht-Girlanden vom Hopfenweilerweg hinauf zum Golfresort sind gewalttätig heruntergerissen und andere Lichterketten sind einfach durchtrennt worden.

Die Lichtinstallationen wurden einfach heruntergerissen. (Foto: privat)

Die Figuren selbst konnten die Randalierer hingegen nicht umstoßen, da sie fest im Boden verankert sind. Warum einer Wiedereröffnung am 6. Januar nichts entgegensteht, erklärt Geschäftsführer Sascha Binoth hier.

++ Neue Regeln für den Basilikavorplatz in Weingarten

Im Corona-Sommer 2021 haben viele Studierende und andere junge Menschen in Weingarten den Platz vor der Basilika genutzt, um sich im Freien zu treffen. Die Feiern auf dem neu gestalteten und deutlich aufgewerteten Platz, der zudem einen tollen Blick über das Schussental bietet, führten jedoch zu zahlreichen Beschwerden der Anwohner.

Mitte Januar sollen die neuen Schilder mit der Benutzerordnung stehen. Noch bittet das Amt für Vermögen und Bau lediglich darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen. (Foto: Anke Kumbier)

Bloße Bitten um Rücksichtnahme auf die Anlieger haben jedoch nicht gereicht: Der Basilikavorplatz in Weingarten bekommt voraussichtlich Mitte Januar eine Benutzerordnung, die unter anderem das Musikmachen verbietet. Bisher stehen dort Schilder, auf denen lediglich Wünsche für ein gutes Miteinander von Anwohnern und Nutzern des Platzes formuliert sind. Wie die Regeln im Detail lauten, lesen Sie hier.

++ Neue Gespräche über Fußgängerzone in Leutkirch

Wird die Leutkircher Fußgängerzone auf die südliche Marktstraße ausgeweitet? Diese Frage ist bereits in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert worden. Testweise hatte der Gemeinderat – auf Antrag der CDU-Fraktion – im Jahr 2019 an einigen Wochenenden die Straße für den Autoverkehr gesperrt. Das sorgte für viele kritische Stimmen bei Einzelhändlern und Gastronomen, die vor allem wegfallende Parkplätze bemängelten.

Seither ist es um die Pläne ruhig geworden. Geht es nach Gottfried Härle vom Bürgerforum, soll darüber jedoch zeitnah wieder gesprochen werden. Welche Rolle die Parkplatz-Situation dabei spielt, lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbsiche.de.