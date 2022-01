Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Was sich für die Bürger der jetzt Großen Kreisstadt Bad Waldsee ändert

Seit dem 1. Januar ist Bad Waldsee Große Kreisstadt und damit eine sogenannte Untere Verwaltungsbehörde, die mehr Aufgaben selbst übernehmen muss. Durch die Verwaltungsgemeinschaft mit Bergatreute nimmt die Stadt aber bereits seit vielen Jahren ohnehin schon Aufgaben in dieser Funktion wahr (insbesondere im Bau- und Ordnungsrecht), große Veränderungen stehen hier also nicht an.

Hinzu kommt, dass die Wohngeldstelle und die Ausländerbehörde wie gehabt weiterhin (als Übergangslösung für die ersten Jahre) beim Landratsamt Ravensburg verbleiben. Das kostet die Stadt hingegen Geld. Was sich für die Bad Waldseer sonst noch ändert, lesen Sie hier.

++ Babyrekord an der Oberschwabenklinik

In den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) in Ravensburg und Wangen sind im vergangenen Jahr 2519 Babys auf die Welt gekommen. Das St. Elisabethen-Krankenhaus (EK) in Ravensburg meldete sogar einen neuen Rekord: 1710 Kinder wurden dort 2021 geboren, darunter 36 Zwillinge. Im Schnitt sind das 4,7 Babys pro Tag und 135 mehr als im Vorjahr.

In den Häusern der Oberschwabenklinik in Ravensburg und Wangen sind im Jahr 2021 so viele Babys auf die Welt gekommen wie noch nie. (Foto: Fabian Strauch/dpa)

In Wangen gab es zwar keine Neujahrs- oder Weihnachtsbabys, dafür kamen im Westallgäu-Klinikum laut OSK im vergangenen Jahr so viele Kinder auf die Welt wie zuletzt vor 21 Jahren – insgesamt 809 und damit 54 mehr als 2020. Welche Rolle die Corona-Pandemie dabei spielt, lesen Sie hier.

++ Regionalplan wartet auf Genehmigung

Die Fortschreibung des heiß diskutierten Regionalplans für die Region Bodensee-Oberschwaben liegt zur Genehmigung bei der Landesregierung in Stuttgart. In den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis gab es teils heftigen Widerstand gegen die Entwürfe des Regionalplans. Diejenigen, die darauf hoffen, dass sich nach der Prüfung in Stuttgart inhaltliche Änderungen ergeben könnten, werden jedoch sehr wahrscheinlich enttäuscht werden.

Denn das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen prüft lediglich, ob bei der Erstellung des Planes alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden sind. Inhaltlich wird das Ministerium nicht mehr eingreifen. Welche Szenarien nach der Prüfung durch das Ministerium denkbar sind, lesen Sie heute hier.

++ In Wangen muss die Natur für neue Natur weichen

Die Argen erhält in ihrem Wangener Bereich an vielen Stellen ein neues Gesicht. Auch soll der Fluß wieder naturnaher werden. Dafür müssen zunächst aber Bäume und Sträucher in großer Zahl fallen.

Ab Mitte Januar und bis zum Beginn der Brutzeit von Vögeln werden entlang der Argen Sägen den Ton angeben. Die Stadt will den Fluss auf einer innerstädtischen Strecke von fast 3,5 Kilometern naturnaher gestalten. Deshalb müssen in diversen Stellen zunächst Bäume und Sträucher weichen.

Hier sind die Veränderungen der Argenrevitalisierung bereits sichtbar: Der Stadtgarten mit den Neupflanzungen, der Uferrampe samt Sitzstufen und dem zu sanierenden Betonsteg im Vordergrund nimmt langsam Gestalt an. (Foto: bee)

Im vergangenen Jahr gab es bereits die ersten Vorboten des Projekts, als begonnen wurde, den Entenpark in einen Stadtgarten umzuwandeln. Damals ließ die Stadt am Argenufer nahe der Altstadt Bäume fällen – zum Entsetzen einiger Anwohnerinnen und Anwohner. Warum die Rodungen nötig sind und was dafür in den kommenden beiden Jahren Neues entstehen soll, lesen Sie ab 12 Uhr auf Schwäbische.de.