Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

++ Christbaumschmuck als Zeichen gegen Corona-Demo

Eine Frauengruppe aus Ravensburg will ein Zeichen gegen die illegale Demonstration von Impfpflicht-Gegnern und Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen setzen. Deshalb rufen die politisch engagierten Frauen, die aber namentlich nicht genannt werden wollen, zum Schmücken der Christbäume in der Stadt auf - mit besonderer Weihnachtsdekoration.

Mehr zur Christbaumschmuck-Aktion in Ravensburg lesen Sie heute Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Wie stehen die Chancen für Weiße Weihnachten im Kreis Ravensburg?

Jedes Jahr warten die Menschen auf Schnee an Heiligabend, ja sie erwarten es sogar. Weil: Früher als Kind gab es auch immer weiße Weihnachten. Aber die Sache hat gleich mehrere Haken.

Wer sich noch auf Weiße Weihnachten gefreut hat, der wird in diesem Jahr zumindest im Schussental enttäuscht. Nach den Vorhersagen von Roland Roth, Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd, bleiben die Baumwipfel hier über die Feiertage grün.

Im Allgäu allerdings gibt es die Chance auf ein bisschen weiße Pracht. Welche Orte im Kreis Ravensburg noch auf Weiße Weihnachten hoffen dürfen, lesen Sie heute ab 12 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Musiker aus der Region streamen Weihnachtskonzert auf Schwäbische.de

2020 noch aus Achberg, dieses Jahr aus Kißlegg: Sängerinnen und Sänger aus der Region wollen am ersten Weihnachtsfeiertag Stimmung in die Wohnzimmer der Region bringen. Da Konzerte vor Ort schwierig sind, sollen die Kißlegger Weihnachtskonzerte 2021 per Internet-Stream auf Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV kommen.

Veranstalter ist die Musik-, Kunst- und Bildungsinitiative "Die Streamerei" aus Ravensburg. Mit Unterstützung des Landkreises und der Stadt Ravensburg, TAVIR e.V. und der Stadt Kißlegg wurden dafür an vier Tagen ein gutes Dutzend Musik- und Wortbeiträge im Bankettsaal im Neuen Schloss Kißlegg aufgezeichnet.

Entstanden ist ein rund zweistündiges Konzert, das am ersten Weihnachtsfeiertag ab 14 Uhr auf www.schwaebische.de, www.diestreamerei.de und auf Facebook kostenlos und frei zugänglich gestreamt wird. Weitere Informationen zum Weihnachtskonzert aus Kißlegg finden Sie hier.

++ Das Gasthaus „Rad“ in Mittelurbach schließt nach fast 50 Jahren

Die Stammgäste im Mittelurbacher „Rad“ lassen Maria und Franz Spehn ein letztes Mal hochleben und für die langjährige Bedienung Rosmarie Aßfalg (rechts) gab's zum Dank für 40 Jahre Treue einen Blumenstrauß von der Gastwirtsfamilie. (Foto: Sabine Ziegler)

Mit Schließung des Gasthauses „Rad“ ist kurz vor Weihnachten in Mittelurbach eine Ära zu Ende gegangen.

Seit fast 50 Jahren haben Maria (68) und Franz Spehn (72) hier ihre Dorfwirtschaft betrieben und waren rührige Gastgeber für tausende Familienfeiern, Vereine, Stammtische und Übernachtungsgäste in den Fremdenzimmern. Doch nun ist Schluss. Die Hintergründe zur Schließung des Gasthauses „Rad“ erfahren Sie hier.