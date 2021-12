Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ravensburger Polizei erklärt ihr spätes Eingreifen bei der illegalen Demonstration

Die Stadt Ravensburg war am Montagabend „Brennpunkt“ der Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen in der Region. So formulierte es die Polizei am Dienstag. 2000 Menschen hatten in Ravensburg demonstriert. Am Ende des zunächst friedlichen Protestes wurde ein Kind verletzt.

Demonstranten laufen zwischen Autos auf der vielbefahrenen Frauentorkreuzung umher. (Foto: Lena Müssigmann)

Eine Polizeisprecherin appellierte an die Verantwortung der Eltern, Kinder nicht zu unangemeldeten Demonstrationen mitzubringen. Die Polizei trat auch Kritik entgegen, sie habe die Demonstranten zu lange gewähren lassen. Wie die Polizei auf die Kritik an ihrem Auftreten bei der Ravensburger Corona-Demo reagiert, lesen Sie hier.

++ Rund 14.000 Menschen in den Impfzentren des Kreises geboostert

Weil der Impfstoff von Biontech knapp ist, wird in den beiden Impfzentren im Landkreis gerade vor allem das Vakzin von Moderna verimpft. (Foto: Symbol: Frank Rumpenhorst/dpa)

Die Impfkampagne des Landkreises Ravensburg mit den beiden neu geschaffenen Impfzentren in Weingarten und Wangen zeigt erste Erfolge. In den ersten zwei beziehungsweise zweieinhalb Wochen konnten knapp 14.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft werden.

Dabei handelte es sich fast ausschließlich um sogenannte Booster-Impfungen, und nur wenige Erstimpfungen, was dem stellvertretenden Landrat Andreas Honikel-Günther Sorgen bereitet. Mehr über die Impfungen in den Impfzentren in Weingarten und Wangen lesen Sie hier.

++ So feiern Ravensburger Kirchengemeinden Weihnachten

Das zweite Corona-Weihnachtsfest steht vor der Tür. Angesichts hoher Inzidenzzahlen kann von unbeschwertem Feiern derzeit keine Rede sein. Und auch beim weihnachtlichen Gottesdienstbesuch darf die Pandemie in diesem Jahr nicht ausgeblendet werden.

Nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wird die Ravensburger Kirche St. Jodok auch am diesjährigen Heiligabend wieder zur Herbergskirche. (Foto: privat)

Da es in Baden-Württemberg keine allgemeine 2G- oder 3G-Regelung für religiöse Veranstaltungen gibt, gehen die Kirchengemeinden in der Kernstadt Ravensburg am Heiligabend ganz unterschiedliche Wege, erproben neue Formate oder verlegen Feiern ins Freie. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer sind dabei im Einsatz. Was Gottesdienstbesucher dieses Weihnachten in Ravensburg beachten müssen, lesen Sie heute ab 10 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Wie soll Wangen klimaneutral werden?

Diese Frage beschäftigt mehr und mehr die Stadtpolitik – zumal das Land klare Vorgaben macht: Bis 2040 soll Baden-Württemberg klimaneutral werden.

Dazu nimmt es Regionen, Kreise und Kommunen in die Pflicht, unter anderem in Form von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, für die zwei Prozent der Landesfläche reserviert werden. Im Wangener Rat dreht sich die Diskussion derzeit vor allem um die städtische Nahwärme und den Bau eines weiteren Heizwerks. Wie es die Stadt Wangen schaffen möchte, klimaneutral zu werden, lesen Sie heute Vormittag auf Schwäbische.de.