Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ „Stern TV“ zeigt Eindrücke von Wangener Intensivstation

Alles irgendwie doch nicht so schlimm? Wer diese Wahrnehmung noch immer vertritt, konnte sich in der Sendung „Stern TV“ auf RTL eines Besseren belehren lassen. Ein Team des Kölner Senders hat am Freitag vergangene Woche in der Intensivstation an der Oberschwabenklinik (OSK) in Wangen gedreht und dabei nicht nur Arbeitsabläufe, sondern auch Stimmen von Coronaerkrankten festgehalten. Der Beitrag wurde am Mittwoch auf RTL ausgestrahlt.

Das Stern-TV-Team drehte auf der Intensivstation des Wangener Westallgäu-Klinikums und berichtete über die Arbeit von Elisabeth Pfänder und ihrem Team. (Foto: swe)

Zu Gast im Studio war zudem Intensiv-Stationsleiterin Elisabeth Pfänder. Mehr über die Ausstrahlung bei „Stern TV“ und wie Sie den Beitrag nachträglich sehen können, erfahren Sie hier.

++ Weihnachtsgeschäft in Ravensburg läuft schleppend

Kein Christkindlesmarkt und pandemiebedingte Zugangskontrollen an den Türen vieler Geschäfte: Das dürften nur zwei von mehreren Einflussfaktoren sein, die den Ravensburger Händlern zurzeit einen Strich durch die Rechnung machen. „Das wichtige Weihnachtsgeschäft verläuft bisher leider in keiner Weise zufriedenstellend“, teilte das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, Verband der Einzelhändler, am Mittwoch mit.

Deshalb begrüße man die Entscheidung des Gemeinderats, die erste Stunde Parken in der Marienplatzgarage kostenfrei anzubieten. Mehr über die Situation der Einzelhändler in Ravensburg lesen Sie hier.

++ Gottfried Heinzmann aus Wilhelmsdorf will Landesbischof werden

Pfarrer Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender des diakonischen Sozialunternehmens „Die Zieglerschen“ mit Sitz in Wilhelmsdorf, ist einer von drei Kandidaten für das im kommenden Jahr neu zu besetzende Amt des Landesbischofs der evangelischen Landeskirche Württemberg.

Pfarrer Gottfried Heinzmann neben der Statue von Johannes Ziegler in Wilhelmsdorf. Nach dem 1907 Verstorbenen wurde das diakonische Sozialunternehmen Die Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf benannt, dessen Vorstandsvorsitzender Heinzmann der Kandidat für das Bischofsamt in Württemberg ist. (Foto: Herbert Guth)

Heinzmann wurde vom Nominierungsausschuss der Landessynode neben Viola Schrenk und Ernst-Wilhelm Gohl vorgeschlagen. Im SZ-Interview spricht Gottfried Heinzmann über seine Kandidatur für das Amt als Landesbischof, die Herausforderungen der Kirche und Corona. Das gesamte Interview lesen Sie hier.

++ Radsportlerin Laura Süßemilch erhält Ehrenmedaille der Stadt Aulendorf

Die Radsportlerin Laura Süßemilch beim Eintrag in das goldene Buch der Stadt Aulendorf. (Foto: Stadt Aulendorf)

Die Welt- und Europameisterin Laura Süßemilch durfte sich in das goldene Buch der Stadt Aulendorf eintragen. Die Radsportlerin erhielt bei einem Empfang im Marmorsaal des Schlosses zudem eine Ehrenurkunde und die Ehrenmedaille der Stadt in Gold. Mehr über den Empfang für Laura Süßemilch in Aulendorf erfahren Sie hier.

++ Geteiltes Echo aus Leutkirch, Isny und Bad Wurzach auf Lucha-Ansage zur Klinikstruktur

Die überraschend klaren Ansagen von Baden-Württembergs Gesundheitsminister zur Zukunft der regionalen Krankenhausstruktur im Ravensburger Kreisrat vergangene Woche sorgten für viel Aufregung.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei den Stadtoberhäuptern von Leutkirch, Isny und Bad Wurzach nachgefragt, wie sie die Ausführungen von Manfred Lucha mit Blick auf die medizinische Versorgung ihrer Bürger bewerten. Was Hans-Jörg Henle, Rainer Magenreuter und Alexandra Scherer dazu sagen, lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.