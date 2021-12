Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Vetter-Pharma macht 2021 Rekordumsatz

Leiden Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie oder Zulieferer momentan unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie, läuft bei Vetter nach wie vor alles rund. Der Unternehmensumsatz von 748 Millionen Euro im vergangenen Jahr wird 2021 sogar noch getoppt und fällt wohl um zehn Prozent höher aus – nicht zuletzt dank Vetter sprudelte bei der Stadt Ravensburg die Gewerbesteuer.

Neben dem Headquarter in der Schützenstraße wird schon wieder gebaut: Dort entsteht ein weiteres Produktionsgebäude. Kosten: 200 Millionen Euro. (Foto: Visualisierung: Vetter)

Um die vielen Aufträge stemmen zu können, die aus der ganzen Welt eintrudeln, will der Pharmadienstleister seine Kapazitäten von der momentan möglichen Abfüllung von rund 200 Millionen Spritzen und anderen Injektionssystemen pro Jahr bis 2027 verdoppeln. Dafür wird in Ravensburg an allen Ecken und Enden gebaut. Mehr über Vetter und die Ziele des Pharmazulieferers lesen Sie hier.

++ Die „meistgewanderte Frau“ ist in Bad Waldsee zu Gast

Christine Thürmer berichtet im Erwin-Hymer-Museum von ihren Reisen. (Foto: Veranstalter)

Christine Thürmer kommt heute mit ihrer Live-Reportage „Laufen. Essen. Schlafen. Mein Weg zur meistgewanderten Frau der Welt“ ins Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee. Thürmer erzählt dabei ihre abenteuerliche Geschichte. Nach einer unerwarteten Kündigung und dem Tod eines Freundes erkennt sie Zeit – und nicht Geld – sei die wichtigste Ressource im Leben.

Gänzlich untrainiert wandert sie auf dem Pacific Crest Trail 4277 Kilometer von Mexiko nach Kanada. Und das ist erst der Anfang: 50.000 Kilometer hat sie seither zu Fuß zurückgelegt und je dreimal die USA und Europa durchquert.

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr und findet in der großen Sonderausstellungshalle des Erwin Hymer Museums statt. Es gilt 2G plus. Tickets sind an der Museumskasse, per E-Mail unter info@erwin-hymer-museum.de, unter Telefon 07524 / 97667600 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

++ Lichtblick für den Isnyer Bahnanschluss

Alte aufgegebene Eisenbahnbrücke über die Untere Argen bei Isny. (Foto: Archiv: Uwe Jauß)

Die Hoffnung auf eine Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Isny und Leutkirch lebt weiter: Der Isnyer Gemeinderat hat die Stadtverwaltung damit beauftragt, alle nötigen Schritte für eine sogenannte Machbarkeitsstudie in die Wege zu leiten. Nach einer neuen Potenzialprognose könnte für die Strecke mit mehr als 3000 Fahrgästen pro Tag gerechnet werden.

„Wir wollen alle offenen Fragen endgültig klären“ – diese Erwartung hat Bürgermeister Rainer Magenreuter an eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Bahnlinie. Mehr zur möglichen Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Isny und Leutkirch lesen Sie hier.

++ Inmitten historischer Kulisse der Erba-Arbeitersiedlung pulsiert neues Leben

Die ersten vier Arbeiterhäuser auf dem Gebiet der früheren Erba-Baumwollspinnerei entstanden in den 1870er-Jahren. Nun, etwa 150 Jahre später, nimmt die gesamte Siedlung, bestehend aus denkmalgeschützten Gebäuden und ergänzt durch Neubauten, allmählich wieder ein ähnliches, historisches Erscheinungsbild an – dank des Engagements von Privatinvestoren, einer Genossenschaft und eines Immobilienunternehmens.

Die SZ gibt einen Überblick, was in den vergangenen Monaten passiert ist und was sich in absehbarer Zeit tun könnte. Den aktuellen Erba-Überblick finden Sie hier.

++ Weihnachtlicher Schatz von Oberschwaben: Die Kellenrieder Barockkrippe

Die Kellenrieder Barockkrippe ist die wohl bedeutendste Krippe in Oberschwaben. Fünf Jahre wurden die Figuren in mühsamer Handarbeit restauriert. Jetzt sind sie erstmals nach Abschluss aller Restaurierungsarbeiten wieder in alter und neuer Pracht im Kloster Kellenried zu sehen.

Die Kellenrieder Barockkrippe ist die bedeutendste Krippe Oberschwabens. (Foto: Philipp Richter)

Die Krippe kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Denn die Figuren stammen eigentlich gar nicht aus Oberschwaben, sondern sind – flapsig ausgedrückt – ein Sammelsurium religiöser Kunstgeschichte von überraschendem Wert. Mehr über die Kellenrieder Barockkrippe lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.