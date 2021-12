Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ 1000 Gegner der Impfpflicht treffen sich in der Ravensburger Innenstadt

Angemeldet war die Veranstaltung am Montagabend in Ravensburg nicht. (Foto: Lena Müssigmann)

750 bis 1000 Gegner einer Impfpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich zu einer Demonstration in Ravensburg versammelt. Zu dem Treffen am Montagabend war unter anderem über den Messenger-Dienst Telegram eingeladen worden.

Angemeldet war die Veranstaltung nicht, wie die Ravensburger Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte. Mehr darüber lesen Sie hier.

++ 2G in Arztpraxen? Das sagen Ärzte aus dem Kreis Ravensburg dazu

Geimpft, getestet oder genesen – darum scheint sich gerade alles zu drehen. Die Debatte ist bis in die Ärzteschaft vorgedrungen. Ein Hausarzt im Allgäu hat Ende November angekündigt, nur noch Patienten zu behandeln, die geimpft oder genesen sind und Ungeimpfte nur noch in äußersten Notfällen. Eigentlich gilt beim Arztbesuch lediglich die Maskenpflicht.

Eine Nachfrage bei Medizinern in Ravensburg und Umgebung ergibt, dass sie einen solchen Schritt, wie es der Allgäuer Kollege getan hat, nicht gehen würden. Ein Arzt zeigt sich schon über die Frage empört, ein Zahnarzt könnte sich aber vorstellen, ungeimpfte Patienten nur noch an einem bestimmten Tag zu behandeln und ein Allgemeinmediziner wiederum betont, wie wichtig es sei, mit allen im Gespräch zu bleiben. Den kompletten Text mit Reaktionen der Ärzte lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ Weitere Impfangebote im Kreis Ravensburg

Nachdem das ehemalige Krankenhaus 14 Nothelfer im November bereits zum regionalen Testzentrum aufgebaut wurde, legen die Verantwortlichen der Gemeinsam-neue-Wge-GmbH (GnW) nun nach: Ab sofort werden in dem Gebäudekomplex an der Ravensburger Straße auch Impfungen angeboten – und zwar im großen Stil. Mehr über das neue Impfangebot in Weingarten erfahren Sie hier.

Außerdem werden nun aus den Boosterstationen in der Stadthalle in Wangen und der Argonnenhalle Weingarten Impfzentren, in denen auch Erst- und Zweitimpfungen zu bekommen sind. Dort wird künftig mit und ohne Termin geimpft – in letzterem Fall ist mit Wartezeiten zu rechnen. Mehr über die Impfzentren in Wangen und Weingarten lesen Sie hier.

++ Neuer Dekan Martin Hauff im Interview

Wechsel des Spitzenpersonals beim evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg, der das Gebiet des gesamten Landkreises umfasst und noch in den Bodenseekreis hineinreicht: Dekan Martin Hauff tritt die Nachfolge von Friedrich Langsam an, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Dekan Martin Hauff mit Ehefrau Cornelia Mutschler-Hauff. (Foto: Waldvogel)

Im Interview spricht Hauff darüber, wie er das neue Amt ausfüllen will. Hauff ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er interessiert sich für Astronomie, wandert, und beschäftigt sich mit württembergischer Geschichte sowie Kirchengeschichte. Zurzeit ist er Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Langenau im Alb-Donau-Kreis. Das Interview lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ Viele Leerstände, aber teils kreative Lösungen in der Wangener Altstadt

Diverse Geschäftsaufgaben und so viele Leerstände wie schon lange nicht mehr: Handel und Gewerbe im Altstadtbereich bleiben auch im zweiten Corona-Jahr 2021 in Bewegung. Die SZ gibt einen Überblick, was sich zuletzt im Wangener Stadtzentrum getan hat. Und wie manche Ladenflächen derzeit kurzfristig und kreativ genutzt werden. Den Überblick finden Sie heute ab 14 Uhr auf Schwäbische.de.