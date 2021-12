Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

++ Lucha sieht keine Zukunft für die Krankenhäuser in Bad Waldsee und Tettnang

Die zwei Krankenhäuser des Medizin-Campus Bodensee (MCB) könnten schon bald zur Oberschwabenklinik (OSK) gehören. Das deutete Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in der Kreistagssitzung am Donnerstag in Schlier-Wetzisreute an.

Seit einigen Monaten gibt es schon Beratungen hinter verschlossenen Türen, bei denen es um eine engere Zusammenarbeit zwischen OSK und MCB gehen sollte. Öffentlich war aber bislang nie die Rede davon gewesen, dass der Bodenseekreis als dritter Gesellschafter neben Landkreis und Stadt Ravensburg in den OSK-Verbund eintreten könnte und dieser um die Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang erweitert wird.

Das Bad Waldseer Krankenhaus (links) wird keine Landeszuschüsse bekommen – somit ist der Standort hochgradig gefährdet. Und auch für das Tettnanger Krankenhaus sieht Gesundheitsminister Manfred Lucha mittelfristig keine große Zukunft. (Foto: Fotos: Wolfgang Heyer, Roland Weiss)

In den vergangenen zehn Jahren waren die beiden kommunalen Klinikverbünde zeitweise erbitterte Konkurrenten gewesen. Und noch eine Bombe ließ Lucha platzen: Er sieht mittelfristig für die Akutkrankenhäuser in Bad Waldsee und in Tettnang keine Zukunft. Mehr über die Zukunft der Krankenhäuser in der Region Bodensee/Oberschwaben lesen Sie hier.

++ Schnee hält Einsatzkräfte in der Region auf Trab

Der Wintereinbruch mit ergiebigen Schneefällen hat die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter der Netzbetreiber in der Region auf Trab gehalten. Es kam am Mittwoch und Donnerstag zu zahlreichen Unfällen und Stromausfällen. Auf der A96 gab es nach einem Unfall einen extrem langen Stau.

Auf der A96 bei Weißensberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Lkw-Unfall, der einen Mega-Stau nach sich zog. (Foto: Arc- Christian Flemming)

Außerdem knickten Bäume unter der Schneelast um und blockierten Straßen. Eine Übersicht der Schnee-Einsätze im Kreis Ravensburg finde Sie hier.

++ Corona-Pandemie erschwert Hilfe für Drogenabhängige

Die Corona-Pandemie ist für schwer Suchtkranke eine ganz besondere psychische Belastung. Kontakt- und Zugangsbeschränkungen oder Quarantäne grenzen ihre ohnehin limitierten Möglichkeiten noch weiter ein.

Das führt häufig zu Vereinsamung, Isolation und in der Folge wiederum zu einem verstärkten Drogenkonsum, sagt Uwe Stürmer, Vorsitzender des gemeinnützigen Fördervereins Kontaktladen in Ravensburg, der sich um Abhängige kümmert. Welche Auswirkungen die Pandemie außerdem auf Drogenabhängige hat, lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Weingarten ist nun auch offiziell Hochschulstadt

Nun ist es offiziell: Ab dem 1. Januar 2022 darf die Stadt Weingarten die Zusatzbezeichnung „Hochschulstadt“ tragen. Das teilte die Pressestelle des baden-württembergischen Innenministeriums am Donnerstag mit.

„Es freut mich sehr, dass die Große Kreisstadt Weingarten sich nun Hochschulstadt nennen darf. Meine herzlichen Glückwünsche gehen an die Bürgerinnen und Bürger und Herrn Oberbürgermeister Markus Ewald“, wird Innenminister Thomas Strobl in der Mitteilung zitiert.

Ein kleiner Vorgriff auf die neuen Ortsschilder, die künftig in Weingarten aufgestellt werden. (Foto: Fotomontage: Alexis Albrecht)

Mit seinen beiden Hochschulen, der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) und der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) und insgesamt rund 7500 Studierenden zeichne sich der Hochschulstandort durch ein breit gefächertes Studienangebot aus und blicke auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Geschichte zurück, führt Strobl weiter aus. Mehr über die Zusatzbezeichnung für Weingarten lesen Sie hier.

++ Weiteres Impfangebot in Ravensburg

In Ravensburg gibt es ein weiteres Impfangebot für Corona-Impfungen, und zwar an den nächsten beiden Wochenenden in der Aula der Kuppelnauschule. Die Praxis Groh/Rick und die Hausarztpraxis am Münsterplatz, die hier zusammenarbeiten, haben noch Termine frei. Die Impfungen finden laut einer Pressemitteilung Samstag und Sonntag von 8.30 bis 20 Uhr statt.

Zum Ablauf: Die Anmeldung erfolgt über praxis-am-muensterplatz.de. Dort geht es zur Anmeldemaske mit einem Online-Terminplaner. Durch den Terminplaner komme es zu keinen größeren Wartezeiten. Vor Ort erhalten die Geimpften auch das Zertifikat. Angeboten werden Moderna und Biontech, „Letzteres streng nach Indikation“, heißt es in der Mitteilung. Darauf werde auch bei der Anmeldung hingewiesen.