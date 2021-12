Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Lucha äußert sich im Kreistag zu Krankenhausplänen

Die geplanten Umstrukturierungen an den drei Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) sorgen weiter für Unruhe im Kreis. Heute ist Sozialminister Manne Lucha zu Gast im Ravensburger Kreistag.

Dann ist die Medizinstrategie der OSK zum zweiten Mal öffentlich Thema. Die Debatte wird seit Wochen und Monaten emotional geführt, es geht um den Abbau von Doppelstrukturen an den Häusern der Oberschwabenklinik in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee. Den Bericht über die erste Debatte im Kreistag finden Sie hier.

Gesundheitsminister Manne Lucha ist am Donnerstag zu Gast im Ravensburger Kreistag, dem er lange selbst angehört hat. (Foto: dpa/Bernd Weißbrod)

Jetzt haben sich auch die Landfrauen aus dem Württembergischen Allgäu eingeschaltet, die vor allem um die Versorgung schwangerer Frauen fürchten. Mehr darüber lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte nimmt im Kreis Ravensburg zu

Übergriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte nehmen immer mehr zu und werden aggressiver - auch im Kreis Ravensburg. Nach Aussage des Polizeipräsidiums Ravensburg stieg die Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte in diesem Jahr deutlich an.

Nach einer Statistik des baden-württembergischen Innenministeriums hat sich die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Rettungskräfte im Land 2019 gegenüber 2015 verdoppelt. Mehr über die Übergriffe auf Rettungskräfte lesen Sie hier.

++ Evangelische Kirchengemeinde will gleichgeschlechtliche Paare segnen

Die evangelische Kirchengemeinde in Weingarten will künftig auch Segnungs–Gottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare nach deren standesamtlicher Eheschließung ermöglichen. Daher hat der Kirchengemeinderat beim Oberkirchenrat einen entsprechenden Antrag auf Änderung der Gottesdienstordnung gestellt.

Die evangelische Kirche in Weingarten würde in Zukunft gerne auch gleichgeschlechtliche Paare oder Paare, bei denen ein oder beide Partner weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht angehören, segnen. (Foto: Symbol: Wolfram Kastl/dpa)

Doch obwohl die Landessynode im März 2019 ein entsprechendes Gesetz beschlossen hat, welches im Januar 2020 in Kraft trat, gab es bislang noch keinen positiven Bescheid der Landeskirche. Dabei wäre die evangelische Kirchengemeinde in Weingarten mit dieser Öffnung ein Vorreiter aus Oberschwaben. Warum Pfarrer Stephan Günzler beim Blick auf die Strukturen gar von einer „Verlangsamungstaktik“ spricht, lesen Sie hier.

++ Mobiles Impfteam kommt nach Aulendorf

Ein mobiles Impfteam der Oberschwabenklinik macht heute Halt in Aulendorf. Gegen das Coronavirus geimpft wird heute von 9 bis 14 Uhr im Marmorsaal des Schlosses, Hauptstraße 35. Das Impfen ist kostenlos. Eine Anmeldung oder Registrierung vorab ist nicht notwendig. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Möglich sind Erst-, Zweit-, Dritt- und Boosterimpfungen (auch nach Covid-Erkrankung).

Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahren mit für die Altersgruppe zulässigen Impfstoffen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Begleitung und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Mitgebracht werden muss ein gültiger Personalausweis, die Versichertenkarte und, wenn vorhanden, der Impfpass.