Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Kreis Ravensburg kann nicht mehr alle zugewiesenen Flüchtlinge aufnehmen

Der Landkreis Ravensburg kann schon diesen Monat nicht mehr alle Flüchtlinge aufnehmen, die ihm vom Land zugewiesen werden. Der Landkreis hat jetzt beantragt, dass ab 20. Dezember bis Mitte Januar gar keine weiteren Geflüchteten in die Region geschickt werden.

Ob dieser Bitte vom zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe entsprochen wird, ist derzeit unklar. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass ab Ende Januar voraussichtlich Notunterkünfte in der Region belegt werden müssen. Mehr über die Unterbringung von Geflüchteten im Kreis Ravensburg lesen Sie hier.

++ Waldseer Apotheker: „Gefälschter Impfpass grenzt an Körperverletzung“

Gefälschte Impfpässe, teurere Antigentests und Impfungen in Apotheken: Die Corona-Krise und -Regelungen wirken sich immer mehr auf Apotheken aus.

Wie die Apotheker mit den neuen Herausforderungen umgehen, hat Paul Martin bei Florian Becker, Vorstandsmitglied des Landesapothekerverbands und Betreiber der Beckerschen Apotheke, erfragt. Das Interview lesen Sie heute ab 12 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Verein will queeres Leben in Oberschwaben sichtbarer machen

Zerstörte Regenbogenstreifen in Weingarten haben im Frühsommer in der Region für Aufsehen und Empörung gesorgt. Nun hat sich ein Verein gebildet, der queeres Leben in Oberschwaben sichtbarer machen und sich für mehr Vielfalt in der Gesellschaft einsetzen will – mit offenen Treffen für alle Interessierten, um sich auszutauschen, und regelmäßigen Aktionen.

Natürlich darf die Regenbogenflagge beim Infoabend in der Ravensburger Räuberhöhle nicht fehlen. (Foto: Anke Kumbier)

Gegründet hat den Verein „Übergang zur Vielfalt“ Laura Preuss, Initiatorin der Regenbogenaktion in Weingarten. Außer um Sichtbarkeit, gehe es auch darum, Anlaufstelle für queere Personen zu sein – also für Menschen, die sich in einer Welt, in der nur zwei Geschlechter existieren sollen, nicht wiederfinden, die schwul, lesbisch, queer, bi-, trans-, inter- oder asexuell sind. Mehr über den Verein „Übergang zur Vielfalt“ erfahren Sie hier.

++ Modellprojekt für pflegende Angehörige startet in Bad Waldsee

Wer im eigenen Haus Angehörige pflegt, kommt schnell an seine Grenzen. Zwischen Kurzzeitpflege, Tagespflege, Nachbarschaftshilfe und dergleichen gibt es zwar etliche Angebote – aber auch immer wieder Versorgungsengpässe.

Um diese zu vermeiden, startet in Reute-Gaisbeuren nun ein Modellprojekt. Wie das Landratsamt Ravensburg mitteilt, heißt das neue Versorgungskonzept „Verhinderungspflege in Gasthaushalten“.

Möglichst lange „daheim“ wohnen können: Pflegende Angehörige machen diesen Wunsch oft wahr. Um diese zu entlasten, gibt es nun ein Modellprojekt in Reute-Gaisbeuren. (Foto: Jana Bauch)

Dahinter steckt die Idee, dass in einem Quartier professionelle Dienstleister, aber auch Ehrenamtliche gemeinsam pflegende Angehörige entlasten. Was das konkret bedeutet, lesen Sie heute ab 15 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Fronreuter radelt als Nikolaus verkleidet ins Ahrtal

Als Nikolaus und Knecht Ruprecht verkleidet sind am Montag zwei Männer in Fronreute zu einer Radtour gestartet. Ihr Ziel: das Ahrtal. Ihr Wunsch: unterwegs möglichst viele Spenden für die dortigen Flutopfer zu sammeln. Die Aktion sorgt für Aufsehen.

Mehr über die besondere Radtour von Daniel Presch lesen Sie hier.