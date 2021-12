Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Nachfrage ist groß: So liefen die Impfaktionen am Wochenende

„Die Leute sind sehr dankbar, dass sie ihre Booster-Impfung hier bekommen können“, so beschreibt Annika Behrendt vom Landratsamt Ravensburg die Stimmung in der Argonnenhalle in Weingarten am Sonntagmorgen.

Dort wurde ein Impfstützpunkt für Booster-Impfungen eingerichtet. An sieben Tagen in der Woche werden jeweils von 10 bis 18 Uhr Booster-Impfungen angeboten. In der Wangener Stadthalle startete ein ähnliches Angebot bereits am Mittwoch. In Weingarten ging es am Sonntag los. Mehr über den Impfstützpunkt in der Argonnenhalle in Weingarten lesen Sie hier.

Beim Impfzentrum im Bauernhausmuseum in Wolfegg ist die Wartezeit aufgrund der Terminvergabe überschaubar. Geimpft wird nur mit dem Moderna-Imfpstoff. (Foto: Michaela Miller)

Neben dem Impfstützpunkt in Weingarten startete am Wochenende auch in Wolfegg eine Impfaktion. Ein Praxisteam aus Wolfegg und der Malteser Hilfsdienst impfen im Dezember an den Wochenenden und zwischen den Jahren im Bauernhausmuseum. Insgesamt 2200 Termine wurden im Dezember schon vergeben, knapp 1000 stehen noch zur Verfügung.

Organisiert hat das Ganze Boris del Bagno, niedergelassener Arzt in Wolfegg. „Die meisten holen sich ihre Booster-Impfung hier ab“, sagt del Bagno. Wie die Impfaktion in Wolfegg anlief, lesen Sie hier.

++ Weihnachtsgeschäft läuft in Wangen nur schleppend an

Lieferschwierigkeiten für besonders begehrte Weihnachtsgeschenke kennt man in Spielwarenläden immer mal wieder. In diesem Jahr allerdings ist die Lage besonders angespannt. Dazu kommen die neuen Corona-Regeln.

Das bleibt auch in Wangen nicht ohne Spuren. Mehr zur Lage der Einzelhändler in Wangen lesen Sie heute ab 12 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Kommt für Reichenhofen und Diepoldshofen nur ein Sendemast?

Die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) will seit einiger Zeit in den Ortschaften Diepoldshofen und Reichenhofen jeweils einen Mobilfunkmasten erstellen.

In beiden Dörfern stießen die Pläne auf Widerstand in der Bevölkerung. Nun zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Mehr darüber lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

Denkbar ist, dass ein Mobilfunkmast zwischen den Ortschaften Reichenhofen und Diepoldshofen gebaut wird. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

++ Neubaugebiet am Hüttenberger Weg ist Thema im Ravensburger Gemeinderat

Der Gemeinderat Ravensburg kommt heute um 16 Uhr zu einer digitalen Video-Sitzung zusammen, die für die Öffentlichkeit im Großen Sitzungssaal des Rathauses über Bildschirme gezeigt wird. Dort gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Unter anderem steht der Bebauungsplan Hüttenberger Weg auf der Tagesordnung.

Nach einer langen Vorgeschichte rund um das Neubaugebiet soll heute der Satzungsbeschluss gefasst werden. Anwohner hatten sich in den vergangenen Monaten vehement gegen den Bebauungsplan gewehrt, der in seinem Entwurf einmal von 50 bis 70 Wohneinheiten ausgegangen war und dessen Obergrenze bei der Umsetzung bei 120 Wohnungen liegen wird.

Um dieses Gelände am Hüttenberger Weg dreht sich der Streit. (Foto: Lena Müssigmann)

Die Anwohner kritisieren unter anderem die Dichte und Höhe der geplanten Bebauung und die Erschließung über eine schmale Straße, die aus ihrer Sicht für den zu erwartenden Verkehr nicht geeignet ist. Erschwerend hinzu kommen ihrer Einschätzung nach Probleme wegen des schwierigen Geländes. Mehr zu den Diskussionen über das Neubaugebiet am Hüttenberger Weg finden Sie hier.

++ Nur wenige Badegäste kommen in die Aulendorfer Schwabentherme

Kaum hat die Aulendorfer Schwabentherme wieder für die Allgemeinheit geöffnet, bleiben die Badegäste bereits schon wieder aus. Der Grund: die vierte Corona-Welle. „Die Menschen haben einfach Angst“, bringt es Therme-Betreiber Kurt Harsch auf den Punkt.

Die Corona-Pandemie sorgt derzeit für leere Becken in der Aulendorfer Schwabentherme. (Foto: Karin Kiesel)

Auch im Thermal-Hotel sind derzeit kaum noch Gäste. Die Situation sei katastrophal. Nun müsse er demnächst erneut einen Kredit aufnehmen und hoffen, dass sich die Situation baldmöglichst wieder entspannt. Vor Frühjahr rechnet Harsch allerdings nicht damit.

Die ersten Mitarbeiter der Therme und des Hotels sind bereits in Kurzarbeit. Seit 4. Dezember gelten die 2G-Plus-Regeln. Neu ist ab Montag eine Teststation (ohne Termine, nur mit Registrierung) im Eingangsbereich der Schwabentherme. Mehr über die Situation und die neuen Testmöglichkeiten in der Aulendorfer Schwabentherme finden Sie hier.