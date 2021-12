Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Erste Termine im Impfzentrum Wangen bereits ausgebucht

Bereits vor der Eröffnung am heutigen Mittwoch sind die Termine im neuen Impfstützpunkt in der Wangener Stadthalle für die ersten beiden Tage ausgebucht.

Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Nachfrage nach Booster-Impfungen sehr hoch. Deshalb gibt es für Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. Dezember, keine Termine mehr.

43 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus den Ortsverbänden Wangen und Weingarten haben Ende vergangener Woche den Basisaufbau der beiden Impfstützpunkte errichtet. (Foto: THW)

Erst am Freitag seien wieder Online-Anmeldungen möglich. Dann auch für den am Sonntag eröffnenden zweiten Impfstützpunkt in der Weingartener Argonnenhalle. Mehr über die Impfstationen im Kreis Ravensburg finden Sie hier.

++ Schnee führt zu vielen Unfällen auf Straßen im Landkreis

In Waldburg sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen, beide Fahrer mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zwischen Bad Wurzach und Wengenreute ist der Anhänger eines Lkw umgekippt, die Landstraße musste gesperrt werden.

Bei Bad Wurzach ist außerdem ein 31 Jahre alter Autofahrer gegen ein Schneeräumfahrzeug geprallt. Für einen 52-Jährigen endete eine Autofahrt am Montagmorgen an einem Zaun: Der Fahrer eines Nissans verlor zwischen Vorsee und Blitzenreute auf schneeglatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen.

Zum Wintereinbruch hat es im Kreis Ravensburg oft gekracht – die Autofahrer sind laut Polizei meist zu schnell unterwegs. (Foto: Felix Kästle)

Und es gab weitere Unfälle in den vergangenen Tagen im Landkreis. Die Ursache ist in den meisten Fällen eindeutig: Die Autofahrer waren für die Wetterverhältnisse deutlich zu schnell unterwegs, wie Polizeisprecherin Daniela Baier erklärt. Wie viele Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs waren, lesen Sie hier.

++ Leutkirchs Oberbürgermeister richtet eindringliche Worte an Bürger

„Die Lage ist so ernst wie nie zuvor“, konstatiert Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Wegen der vielen Corona-Infektionen befinde sich das medizinische Personal an der Belastungsgrenze. „Wir haben im Landkreis einen sehr hohen Inzidenzwert und gehören zu den Gebieten, die sich über dem Landesdurchschnitt befinden“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle rechnet mit einem schwierigen Winter. (Foto: Archiv: Stadt Leutkirch)

Deshalb müssten auch die Leutkircherinnen und Leutkircher „alles dafür tun“, um Kontakte zu reduzieren. „Jeder muss sein Verhalten kritisch überprüfen“, unterstrich der Rathauschef. Es sei wichtig, dass die Menschen nicht nur an sich selber denken, sondern ihre Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen, indem sie die Corona-Regeln beachten. Den ganzen Artikel über die Corona-Situation in Leutkirch lesen Sie hier.

++ Marienplatzgarage soll bald wieder öffnen

Die Marienplatzgarage im Herzen der Ravensburger Altstadt ist seit über einer Woche geschlossen: Am 21. November war dort ein Elektroauto in Brand geraten. Seit Dienstag laufen die Reinigungsarbeiten. Laut Bürgermeister Dirk Bastin kann man die Tiefgarage in absehbarer Zeit wieder nutzen.

Wenn alles nach Plan laufe, so Bastin weiter, könnten auch die Reparaturarbeiten im Lauf der kommenden Woche abgeschlossen sein. Weitere Infos zur Marienplatzgarage finden Sie hier.

++ Weingartens Oberbürgermeisterwahl findet im Frühjahr statt

Ende September hatte Weingartens derzeitiger Oberbürgermeister Markus Ewald völlig überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er nannte gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung. Seit seinem schweren Verkehrsunfall 2018 sitzt der 57-Jährige im Rollstuhl.

Weingartens OB Markus Ewald verabschiedet sich aus dem Amt. Doch wann sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt wird, ist noch unklar. (Foto: Fotos: dpa/Schuh)

Nun steht fest, dass die Wahl des neuen Stadtoberhaupts im April stattfinden soll. Wer auf Markus Ewald im Amt des Weingartener Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin folgen könnte, ist indessen noch völlig unklar. Welche Hürden vor der Wahl in Weingarten bewältigt werden müssen, lesen Sie hier.

++ Name für neues Schulzentrum in Isny steht fest

Das neue, vermutlich rund 34 Millionen Euro teure Schulzentrum in Isny bekommt den Namen „Verbundschule am Rotmoos Isny”. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage der Stadtverwaltung, an der sich 1013 Bürger beteiligt haben.

Der Gemeinderat machte am Montag mit seinem Beschluss die Namensgebung offiziell, sie soll ab Sommer 2022 gelten, wenn der Neubau bezogen wird. Im Rennen waren auch Vorschläge für eine Benennung nach Friedrich Hechelmann, dem berühmtesten lebenden Isnyer Künstler. Und nach Christoph Probst, einem Widerstandskämpfer der „Weißen Rose” gegen die Nazis. Außerdem nach der Kernphysikerin Lise Meitner.

Der Neubau des Isnyer Schulzentrums geht laut Bürgermeister Rainer Magenreuter gut voran. (Foto: Tobias Schumacher)

Einzig Grünen-Stadträtin Claudia Müller votierte mit ihrem Fraktionskollegen Jürgen Ziegler gegen die neue Bezeichnung und führte aus, dass eine historische Persönlichkeit mit ihrem Namen viel besser auch in den Unterricht hätte integriert werden können. Mehr zum Beschluss und über den neuen Namen des Schulzentrums in Isny lesen Sie hier.

++ Widerstandspreis der Räuberhöhle verliehen

Er wurde beispielsweise schon an Wolfgang Niedecken, Frontmann der Rockband „BAP“, verliehen: der Widerstandspreis der Ravensburger Räuberhöhle.

Laut den „Freunden der Räuberhöhle“ handelt es sich bei dem Widerstandspreis „um einen geräuberten Preis“. Bis 2010 wurde dieser nämlich von Rechtsradikalen an Rechtsradikale verliehen, so zum Beispiel den Verantwortlichen für den Naziaufmarsch in Dresden.

Am Dienstagabend wurde der Preis wieder verliehen. In diesem Jahr ehren die „Freunden der Räuberhöhle“ die Umwelt-Aktivistinnen und Aktivisten der Region. Mit welcher Begründung der Preis an die Baumbesetzer geht, lesen Sie demnächst auf Schwäbische.de.

++ Corona hat Waldseer Vereine wieder eiskalt erwischt

Frust wegen Konzertabsagen: Corona hat auch die Vereine wieder eiskalt erwischt. Nicht nur bei der Stadtkapelle Bad Waldsee mussten mehrere Konzerte kurzfristig abgesagt werden.

Auch beim Männerchor Haisterkirch wurden Adventssingen gecancelt. Wie die Vereine in Bad Waldsee darauf reagieren, lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.