Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Booster-Impfstationen in Wangen und Weingarten sind startbereit

Es war eine Kraftanstrengung ersten Ranges. Binnen zehn Tagen ist die Booster-Station in der Wangener Stadthalle aufgebaut worden, am Mittwoch geht es los.

Dann werden täglich von 10 bis 18 Uhr Auffrischungsimpfungen gespritzt - Erstimpfungen gibt es hier vorerst nicht. Zunächst sollen rund 350 Impfungen pro Tag möglich sein. Für Weingarten plant das Landratsamt zum Start mit einer ähnlichen Größenordnung.

Auch in der Argonnenhalle in Weingarten bauten THWler an dem Impfstützpunkt. Derweil kontrollieren Arbeitgeber ihre Mitarbeiter auf Impfstatus oder Test. (Foto: THW)

Dort beginnt der Betrieb der Impfstation in der Argonnenhalle ab Sonntag. Über www.rv.de sind Terminreservierungen für die Booster-Stationen möglich. Dort finden sich auch alle Termine der mobilen Impfteams, wo auch weiterhin Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen werden. Mehr über die Situation der Impfstation und den Umgang mit den neuen Corona-Regeln in der Region lesen Sie hier.

++ Wangener Straße in Ravensburg wegen Hangrutsch komplett gesperrt

Viele Autofahrer sind am Montag im Stau gestanden. Der Grund: In der Ravensburger Oststadt kam es bei den Erdbauarbeiten für die neue Linksabbiegespur an der Wangener Straße zum Rinker-Areal gegen 9.30 Uhr zu einem leichten Erdrutsch.

Deswegen ist die B32 momentan von der Tankstelle Roth bis zur Kreuzung Hinzistobler Straße vorsorglich komplett gesperrt. Der gesamte Verkehr wird umgeleitet.

„Das ist die ultimative Katastrophe und hat uns alle böse überrascht“, sagt Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp zu dem Erdrutsch.

Auch Projektleiter Ingo Traub von der Firma Reisch Projektentwicklung, die auf dem Rinker-Areal rund 300 neue Wohnungen baut, hatte nicht damit gerechnet, dass sich das Erdreich in Bewegung setzt. Wie die Verantwortlichen die Stelle sichern und wann die Wangener Straße voraussichtlich wieder freigegeben wird, lesen Sie hier.

++ Hündin Hanni büxt im Wald aus und wird drei Tage lang gesucht

Familie Schätzler hatte die Hoffnung, ihren Vierbeiner nochmals lebend in die Arme schließen zu können, schon beinahe aufgegeben. Mischlingshündin Hanni war während eines Spaziergangs im Wald in Bad Waldsee ausgebüxt.

Vanessa Schätzler und Hündin Hanni im Tannenbühl. (Foto: Familie Schätzler)

Drei Tage und zwei Nächte lang fehlte jede Spur von ihr. Doch auf der Suche nach ihrem Haustier ist die Familie nicht alleine. Zahlreiche Menschen aus Nah und Fern melden sich und helfen dabei, Hanni zu suchen. Als die Besitzer die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, kommt der erlösende Anruf.

Wie die dreitägige Suchaktion im Wald ablief und wie es Hanni nun geht, lesen Sie hier.

++ Testpflicht für Kindergarten-Kinder beschlossen

Die Stadt Weingarten hat bereits vergangene Woche eine Testpflicht für Kindergärten eingeführt. Nun gilt ab Dienstag im ganzen Landkreis Ravensburg eine Testpflicht für Kindertageseinrichtungen.

Dazu hat der Landkreis eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Demnach muss für die zu betreuenden Kinder dreimal pro Woche ein Nachweis über eine negative Testung vorliegen.

In anderen Regionen ist es schon in Kraft, auch Weingarten hat vergangene Woche bereits reagiert. Jetzt gilt eine Testpflicht an Kitas im ganzen Kreis. (Foto: Friso Gentsch)

Gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg hatte sich das Gesundheitsamt Gedanken dazu gemacht, wie man das Infektionsrisiko in Kindertageseinrichtungen reduzieren kann. Die nun erlassene Testpflicht soll hier einen Beitrag leisten und gilt für alle Träger gleichermaßen. Mehr zur Testpflicht für Kindergarten-Kinder lesen Sie hier.

++ Viele Musikkapellen verzichten auf ihre Proben

Für die Musikkapellen sind spätestens mit der Corona-Alarmstufe II in Baden-Württemberg wieder schwere Zeiten angebrochen. Für Proben und Konzerte gilt seit einigen Tagen die 2G-Plus-Regel. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene teilnehmen dürfen, die zudem einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen können.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Musikvereinen in Leutkirch nachgefragt, wie sie mit den neuen Vorschriften umgehen. Mehr darüber lesen Sie heute ab 12 Uhr auf Schwäbische.de.