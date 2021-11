Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ E-Auto brennt in Marienplatzgarage in Ravensburg

Am frühen Sonntagmorgen ist ein E-Auto in der Marienplatzgarage komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Es ließ sich allerdings nicht verhindern, dass drei weitere parkende Fahrzeuge durch die enorme Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden an den Autos und dem Gebäude liegt bei mindestens 370 000 Euro.

In der Marienplatzgarage ist ein E-Auto ausgebrannt.

Bereits 2014 kam es in der Marienplatzgarage zu einer ähnlichen, aber viel umfangreicheren, Katastrophe. Damals brannte an einem Samstagabend im September ein Auto in der zweiten Ebene und richtete einen verheerenden Schaden an. In der Folge des Brandes wurde die Statik des unterirdischen Bauwerks überprüft. Dabei stellte sich heraus: Streusalz an Autoreifen hatte massive Schäden verursacht. Dies war einer Ingenieursfirma, die die Garage erst ein Jahr zuvor im Auftrag der Stadtwerke saniert hatte, offenbar entgangen. Die Kosten für die neue Sanierung stiegen bis zum Ende auf über 15 Millionen Euro an. Zudem entgingen der Stadt weitere Einnahmen aus Parkgebühren.

Einige Monate vor der teilweisen Wiedereröffnung lobte damals ein auf Brandschutz spezialisierter Gutachter aus Waiblingen die Marienplatzgarage als eine der sichersten überhaupt. „Ich kenne in Deutschland keine Garage mit diesem Sicherheitsstandard“, sagte der Fachmann. Alles über den aktuellen Brand und wie gefährlich E-Autos und Aufladestationen sind, lesen Sie hier.

++ Waldseer Nazi-Höhenmarke immer noch von Bedeutung

Die Stadt Ravensburg hat im Sommer mit großer medialer Resonanz eine gusseiserne Plakette aus der Zeit des Nationalsozialismus vom Blaserturm entfernen lassen. Eine ähnliche Plakette gibt es auch in Bad Waldsee, die soll aber erhalten bleiben.

Denn die Höhenmarke hat eine Funktion als öffentlich zugängliche Referenzhöhe für private und öffentliche Bauvorhaben – das ist bis heute unverändert. Die gusseiserne Kennzeichnung in Bad Waldsee befindet sich an der Fassade des ehemaligen Postgebäudes, welches seit einigen Jahren im Privatbesitz ist. Der Eigentümer hat gegenüber der SZ erklärt, dass er den historischen Höhenpunkt so erhalten möchte, wie er ist. Alles rund um die Nazi-Höhenmarke lesen Sie hier.

++ Wangener Apotheker spüren gefälschte Impfausweise auf

In Wangen sind vergangene Woche zwei Personen mit gefälschten Impfausweisen aufgeflogen. Apotheker seien geübt, Fälschungen zu erkennen, sagt Pirmin Burth, Filialleiter der Staufen-Apotheke am Lindauer Tor in Wangen. Häufig hätten sie mit gefälschten Rezepten von Menschen mit Medikamentensucht zu tun. „Wir prüfen auch jeden Impfpass auf seine Plausibilität“, sagt Burth. Wie genau er das macht, verrät der Apotheker jedoch nicht: „Da will ich nicht ins Detail gehen und den Fälschern Vorschub leisten.“

Zwar steigt die Anzahl der entdeckten Fälschungen, insgesamt sind aber nur recht wenig Fälle im Landkreis bekannt. Auch weil es Apotheken schwer gemacht wird, diese zu melden. Beispielsweise greift die Schweigepflicht der Apothekerinnen und Apotheker auch bei gefälschten Impfausweisen.

Die baden-württembergische Apothekerkammer warnt: „Es ist immer noch nicht geklärt, wie Apothekerinnen und Apotheker effektiv gegen Fälschungen vorgehen können. Der Gesetzgeber lässt Apotheker im Regen stehen.“ Lesen Sie den ganzen Artikel über die Wangener Apotheken und gefälschte Impfausweise hier.

++ Verhandlung gegen Brandstifter von Aulendorf

Am Abend des 8. Januars 2021 geriet der Dachstuhl des ehemaligen Gasthofs Krone an der Aulendorfer Hauptstraße in Brand und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Die sechsköpfige Aulendorfer Familie Jahn/Zöch und ein weiterer Bewohner des Hauses verloren durch den Brand von einen auf den anderen Tag das Dach über dem Kopf sowie ihr gesamtes Hab und Gut. Hier lesen Sie den Artikel vom Januar 2021.

An der Fassade des früheren Postgebäudes in Bad Waldsee befindet sich ein Höhenfestpunkt 1. Ordnung. Er verfügt über ein technische Notwendigkeit. Die Umschrift lautet „Deutsches Reich Höhenmarke“. (Foto: Dietmar Hermanutz)

Auslöser war damals wohl ein weiterer Bewohner mit seinem Kachelofen. Dieser musste sich nun vor Gericht verantworten. Was bei der Verhandlung am Amtsgericht herauskommt, lesen Sie demnächst auf Schwäbische.de.

++ Ausschuss berät über Schul-Zusammenlegung

Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Ortschaftsrat Taldorf in seiner Sitzung vergangene Woche beschlossen, dem Vorschlag der Verwaltung weitgehend zu folgen und den Schulstandort Taldorf zu schließen.

Heute berät nun der Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss Ravensburgs ab 16 Uhr in einer Videositzung über die Zusammenlegung der Schulen Taldorf und Oberzell. Eine Analyse des Schulamtes, so hieß es zu Beginn im Juni 2020, habe ergeben, dass mit der Zusammenlegung der Grundschulstandorte Oberzell und Taldorf mehrere Millionen Euro eingespart werden könnten.

Es gibt natürlich auch Gegner der Zusammenlegung. Die Initiative „Die Schule bleibt im Dorf“ sammelte zu Beginn des Prozesses im vergangenen Jahr mehr als 600 Unterschriften gegen die Schließung der Schule.