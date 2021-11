Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Müllabfuhr im Landkreis Ravensburg wird teurer

Nach dem Ärger um die Einführung der gelben Tonne in manchen Kommunen und über den Wegfall des Abfallkalenders aus Papier müssen die Bürger im Kreis Ravensburg eine weitere Kröte schlucken: Die Abfallgebühren werden schon im kommenden Jahr wieder erhöht. Allerdings diesmal eher moderat – 38 von 44 anderen Landkreisen in Baden-Württemberg sind teurer.

Sowohl die jährliche Grundgebühr für die Restmülltonne als auch die einzelne Entleerung wird teurer. Wer eine 40-Liter-Tonne hat, zahlt künftig 60,90 Euro an Grundgebühr, 2,40 Euro mehr als bislang. Alle Details zur Preissteigerung der Müllabfuhr im Landkreis lesen Sie hier.

++ Landrat Harald Sievers bezieht zum ersten Mal Stellung zu OSK-Plänen

Im Kreistag war es in dieser Woche das bestimmende Thema: die geplante Umstrukturierung der Oberschwabenklinik. In letzter Minute schafften es die Räte, die Pläne vorerst auf Eis zu legen. Ein externer Gutachter soll sich erst einmal im Frühjahr mit der Strategie der Klinik beschäftigen.

Dann müssen Entscheidungen folgen. Die große Frage: Wie wird die Gesundheitsversorgung aufrecht erhalten, gleichzeitig die schlechten Geschäftszahlen verbessert? Alles zur Diskussion über die Zukunft der OSK im Kreistag lesen Sie hier.

Landrat Harald Sievers. (Foto: sz)

Nach monatelanger Diskussion über die Pläne der OSK-Geschäftsführung zur Neustrukturierung der Krankenhäuser, hat sich jetzt erstmals Landrat Harald Sievers im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zu dem Konzept geäußert. Sievers selbst wird schlechte Kommunikation und unzureichende Steuerung des Prozesses vorgeworfen. Das ganze Interview lesen Sie demnächst auf Schwäbische.de.

++ Städtische Rehakliniken in Bad Waldsee melden Corona-Infektionen

Nach Monaten der Entspannung sind in den Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee am Mittwoch „einige wenige Corona-Infektionen“ bei Patienten nachgewiesen worden. Dies bestätigte Direktor Peter Blank auf SZ-Anfrage. Betroffen davon sei das Rehazentrum Therme mit den Kliniken Mayen- und Elisabethenbad.

Im Rehazentrum Therme der Städtischen Rehakliniken wurden am Mittwoch einige Patienten mit nachgewiesenen Corona-Infektionen herausgefiltert, die nun vorerst auf ihren Zimmern bleiben müssen. (Foto: Sabine Ziegler)

Jedoch habe man „diese wenigen Fälle“ dank des umfangreichen Testkonzepts der Kliniken herausfiltern können. Die betroffenen Patienten befänden sich derzeit in „Kontaktreduktion“ auf ihren Zimmern. „Glücklicherweise haben diese Personen keine oder nur sehr milde Symptome“, so der Klinikdirektor dazu. Alle Infos zu den Corona-Fällen und auf was Besucher jetzt achten müssen, lesen Sie hier.

++ Tausende werden bei Blitzer-Aktion auf Argentalbrücke bei Wangen geblitzt

Die vergangenen anderthalb Wochen wurde auf der A96 bei Wangen geblitzt, jetzt müssen tausende Autofahrer mit Konsequenzen rechnen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, dokumentierte der mobile Blitzer zwischen Montag, 8. November, und vergangenem Mittwoch insgesamt 130.000 Fahrzeuge auf der Argentalbrücke.

Ganze 7029 Autos waren dabei zu schnell unterwegs. Die drei unrühmlichen Spitzenreiter passierten die Kontrollstelle laut Polizei mit 215 km/h und mehr. Wie viele Raser mit einem Fahrverbot rechnen müssen, lesen Sie hier.

++ Die Schwäbische begleitet eine junge Frau, die mit seltenem Gendefekt kämpft

Das Ullrich-Turner-Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung, die nur bei Mädchen und mit einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit von eins zu 2500 auftritt. Das Syndrom ruft verschiedenste Symptome hervor. Beispielsweise Kleinwuchs, häufige Mittelohr-Entzündungen, Herzfehler, leicht rissige Gefäße, ausbleibende Pubertät, Nierenprobleme, Unfruchtbarkeit.

Eine junge Frau aus Bad Wurzach leidet an diesem seltenen Gendefekt. Der „Schwäbischen Zeitung“ hat sie von der Krankheit erzählt und wie sie damit lebt. Außerdem hat sie unserem Redakteur verraten, was ihr großer Wunsch ist. Den ganzen Artikel lesen Sie am Wochenende auf Schwäbische.de.

++ Die besten jungen Züchter zeigen ihre Tiere in Bad Waldsee

Nach vier Jahren findet die deutsche Brown Swiss Bundesjungzüchterschau wieder in Bad Waldsee statt. Das Event steigt am Sonntag und wird vom Braunviehjungzüchterverband Baden-Württemberg gemeinsam mit der Allgäuer Jungzüchtergemeinschaft organisiert.

Zu der deutschlandweit ausgeschriebenen Jungzüchterschau sind mehr als 170 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen angemeldet.

Der international erfahrene Preisrichter Gerold Riedl aus Tirol hat gemeinsam mit Theresa Geisler aus dem Zillertal die Aufgabe, den Titel des Bundessiegers im Cow Showing zu vergeben und aus den besten Brown Swiss Tieren Deutschlands die Champions zu küren.