Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Oberschwabenklinik: Diskussion im Kreistag veranschaulicht verzwickte Lage

Die Umstrukturierungspläne für die Oberschwabenklinik (OSK) wurden vom Kreistag am Dienstag in letzter Minute ausgebremst. Die Räte entschieden, dass ein externer Gutachter im Frühjahr erst einmal die Strategie der OSK-Geschäftsführung prüfen soll.

Damit sind die Pläne erst einmal auf Eis gelegt, die komplette Orthopädie am Westallgäuklinikum in Wangen zusammenzuziehen und die allgemeine Chirurgie am Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg.

Das freut viele Lokalpolitiker. Vergangene Woche haben sich beispielsweise Bürgermeister des württembergischen Allgäus für den kompletten Erhalt der Wangener Klinik starkgemacht.

Andere sehen keine Alternative zu Veränderungen rund um die OSK - die Doppelstrukturen würden sich schlicht nicht rechnen. „Wir müssen bereit sein für Veränderungen. Es hilft nichts, den Status quo zu behalten“, sagte beispielsweise Oliver Spieß (Freie Wähler) während der Kreistagssitzung. Alles zur Debatte und der finanziellen Situation der OSK lesen Sie hier.

+++ Impfaktionen im Landkreis machen weiter Schlagzeilen

Auch in dieser Woche bilden sich lange Schlangen bei den Impfaktionen im Landkreis. In Wangen fand vergangene Woche die Impfaktion noch im Stadtmuseum statt. Weil es dort zu Gedränge gekommen war, verschob die Verwaltung die Impfaktion am gestrigen Mittwoch in die Stadthalle. Doch auch dort standen die Impfwilligen ähnlich lange an wie in der Woche zuvor. Mehr zur Impfaktion in Wangen lesen Sie hier.

Auch vor der Wangener stadthalle bildete sich am Mittwochvormittag eine lange Impfschlange. (Foto: Susi Weber)

Etwas besser verlief das Impfen in Bad Wurzach. Damit die Menschen nicht über mehrere Stunden in der Kälte warten müssen, wurden Nummern verteilt, damit jeder grob einschätzen kann, wann er an die Reihe kommt.

Dadurch löste sich die lange Schlange, die es vor Beginn der Impfaktion gab und die bis um das Eck des Dorfstadels gereicht hatte, nach der Nummernverteilung zügig auf. Mehr zur Impfaktion in Bad Wurzach lesen Sie hier.

++ Wieder Fahrplanänderung für Waldseer City-Bus

Preiswert, bequem, modern und umweltschonend. So beschreibt die Stadtverwaltung Bad Waldsee ihren City-Bus. Tatsächlich wird dieser aber nur spärlich von den Waldseern genutzt und macht ständig Verluste.

Nun wird mit Fahrplan-Umstellung mal wieder versucht, den Betrieb flott zu kriegen. Immer wieder werkelt die Stadtverwaltung am City-Bus, zuletzt 2020. Damals reagierte die Stadtspitze auf Kritik aus der Bevölkerung und veränderte auch damals den Fahrplan. Mehr zu den neuen Fahrzeiten lesen Sie auf Schwäbische.de.

++ Martini-Markt in Aulendorf nur mit Maske

Heute findet wieder der Martini-Markt in der Aulendorfer Hauptstraße statt. Die Stadtverwaltung sagte die Veranstaltung trotz hoher Corona-Inzidenz zwar nicht ab, Besucherinnen und Besucher des Marktes müssen jedoch eine Maske tragen.

Ein Bild aus besseren Jahren: Auf dem Martini-Markt in Aulendorf gilt heute Maskenpflicht. (Foto: SZ-Archiv)

„Aufgrund der steigenden Zahlen von Corona-Fällen haben wir beschlossen, dass auf dem Gelände Maskenpflicht gilt“, sagte Tanja Nolte, stellvertretende Hauptamtsleiterin.

Die Maske könne zum Verzehr von Speisen und zum Trinken abgenommen werden. Weitere Zutrittsbeschränkungen wie 3G oder 2G gelten nicht. Wie der Martini-Markt mit Maske funktioniert, lesen Sie später auf Schwäbische.de.