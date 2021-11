Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ OSK hält an allen drei Standorten im Landkreis fest

Der Kreistag hat die Geschäftsführung der Oberschwabenklinik (OSK) bei ihren Planungen zur Neustrukturierung der Krankenhaus-Struktur im Landkreis Ravensburg in ihre Schranken verwiesen. Das Gremium äußerte dabei deutliche Kritik an der Art und Weise der Kommunikation und Information dazu.

Monatelang standen die „Fortschreibung der Medizinstrategie“ genannten Planungen bereits im Raum. Sie beinhalten im Kern unter anderem den Abbau von Doppelstrukturen und damit die Verlagerung von Abteilungen. Offiziell wirklich öffentlich gemacht wurden sie erst bei der Kreistagssitzung am Dienstag in der Sirgensteinhalle in Vogt.

Wie soll es weitergehen mit den Standorten der Oberschwabenklinik, hier das Krankenhaus Wangen? Darüber hat der Kreistag erstmalig am Dienstag beraten. (Foto: OSK)

Die letztlich maßgeblichen Kreispolitikerinnen und Kreispolitiker signalisierten grundsätzlich Veränderungsbereitschaft, gaben aber ein einhelliges Bekenntnis zur kommunalen Trägerschaft der OSK ab und erteilten jeglichen Spekulationen über Privatisierungen eine Absage.

Die meisten von ihnen forderten zudem den Erhalt der drei wichtigsten Klinikstandorte Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee. Mehr über die Diskussion zur OSK im Kreistag lesen Sie HIER.

++ Neuer Pächter startet Eislauf-Saison in Wangen

Lange war die Zukunft des Eisstadions in Wangen ungewiss, doch nun ist es so weit: Heute startet die diesjährige Eislauf-Saison in Wangen.

Nach dem Ausstieg des Fördervereins kümmert sich jetzt Alfred Kohler von der Kohler Solar GmbH um das Freizeitangebot im Eisstadion. Die Übergabe von den alten Pächtern zum Neuen sei gut verlaufen, man arbeite gemeinsam damit die Übergangsphase klappt.

Das Eis im Eisstadion Stefanshöhe ist aufbereitet. Unser Bild zeigt den neuen Betreiber, Alfred Kohler (links) mit seinem Sohn Denny und Eismeister Frank Homanner. (Foto: Susi Weber)

Der neue Betreiber plant dennoch einige Veränderungen, unter anderem will er mit einer Eisdisco die Jugend anziehen. Außerdem soll länger geöffnet sein und die Gastronomie ausgebaut werden. Was Kohler sonst noch mit dem Eisstadion in Wangen vorhat, lesen Sie HIER.

++ Erste Reaktionen nach verkorksten Impfaktionen

Immer wieder floppt, was eigentlich gut gemeint ist: Wenn Kommunen derzeit offene Angebote mit den mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik (OSK) machen, stehen sich eine Menge Leute die Beine in den Bauch – oft, ohne am Ende einen Piks zu bekommen. Das ist in Bad Waldsee, Wangen und zuletzt am vergangenen Wochenende in Ravensburg passiert.

Dort kritisieren Bürgerinnen und Bürger die Stadtverwaltung scharf. Von einer dilettantischen und unprofessionellen Aktion ist die Rede. Die OSK betont, an dem organisatorischen Desaster im Ravensburger Rathaus „fühlen wir uns unschuldig“ – dies sei jeweils Sache des Veranstalters. Am Samstag seien sogar zwei Impfteams im Einsatz gewesen.

Die Schlange derer, die sich am Samstag im Ravensburger Rathaus impfen lassen wollten, zog sich über den halben Marienplatz. (Foto: Siegfried Heiss)

Der erste Bürgermeister Ravensburgs, Simon Blümcke, räumt ein, dass die Stadt nicht mit so einem großen Andrang gerechnet habe. Er zeigt aber auch auf die Ärzte, die seiner Meinung nach zu wenig Impftermine in ihren Praxen anbieten würden. Wie es weiter gehen soll mit den Impfungen im Landkreis lesen Sie HIER.

In Wangen hat die Stadt mittlerweile reagiert und für heute dem mobilen Impfteam die Stadthalle zur Verfügung gestellt. Es bleibt jedoch weiterhin offen, ob dort der Andrang wieder zu groß ist, wie lange die Menschen warten müssen und wie die Organisation abläuft. Wie die Impfaktion in Wangen über die Bühne geht, lesen Sie dann auf Schwäbische.de.

++ Bad Wurzach hofft auf erfolgreiche Impfaktion-Premiere

Lange mussten die Bad Wurzacher darauf warten, heute kommt nun endlich das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik erstmals auch zu ihnen. Von 12.30 bis 18 Uhr kann man sich im Dorfstadel von Ziegelbach die Spritze setzen lassen. Jede Person ab zwölf Jahren kann sich dort gegen Covid-19 immunisieren lassen. Wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, darf nur in Anwesenheit und mit Einverständnis eines oder einer Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Gemäß einer entsprechenden Mitteilung der Stadt müssen Impfwillige ihren Personalausweis, eine Versichertenkarte (Krankenkasse) und, wenn vorhanden, den Impfpass mitbringen. Vorrätig sind die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson (für Erwachsene) solange jeweils der Vorrat reicht. Erhältlich sind Erst-, Zweit-, Dritt- und Boosterimpfungen (nach Covid-Erkrankung).

++ Aulendorfer unterstützen wieder ihre Mitbürger

In dieser Woche heißt es wieder: „Aulendorfer für Aulendorf“. Die Resonanz auf die Spendenaktion des Handels- und Gewerbevereins (HGV) und der katholischen Kirchengemeinde St. Martin ist auch in diesem Jahr wieder groß.

Es lässt sich erahnen, dass die Ungleichheit durch die Pandemie nochmal verstärkt wurde und es auch in dem beschaulichen Städtchen verschämte Armut gibt. Mehr lesen Sie bald auf Schwäbische.de.