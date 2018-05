Bodolz begeht in diesem Jahr seine 200-jährige politische Unabhängigkeit. Neben verschiedenen Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg und der Jubiläumsfeier am 9. Juni hat Tobias Bruderhofer ein Projektorchester ins Leben gerufen, das dieses Jubiläum musikalisch feiert. Dazu hat der Bodolzer 18 Musiker aus der Gemeinde und den umliegenden Musikvereinen zusammengetrommelt, sie zum Projektorchester mit dem alten Bodolzer Namen „Finegg“ werden lassen und ein Programm einstudiert, das die traditionelle Blasmusik qualitativ auf die Spitze treibt. Am Samstag findet das Konzert im Koeberle statt.

Es ist Samstagmorgen. Die Sonne kämpft sich noch langsam durch den Morgendunst und trotz der frühen Stunde an einem arbeitsfreien Tag trudeln nach und nach die Musiker mit ihren Instrumenten ein, damit pünktlich um 9 Uhr die Probe beginnen kann. Es wird die letzte vor dem Konzert sein, für das Tobias Bruderhofer ein zwölf Stücke umfassendes Programm zusammengestellt hat und das, außer mit musikalischen auch noch mit anderen Überraschungen aufwarten wird. Denn schließlich findet das Konzert im Rahmen der 200-Jahr Feier statt.

Sechs Proben, ein Konzert

„Ich hatte schon länger die Idee mit dem Projektorchester. Das Jubiläum hat sich dann dazu angeboten diese Idee umzusetzen“, erzählt Tobias Bruderhofer und fügt hinzu: „Das ist eine einmalige Geschichte.“ Was durchaus mehrdeutig verstanden werden kann. Vor allem, wenn man nicht weiß, was ein Projektorchester eigentlich ist. Und auch, wenn man erfährt, dass es das erste Dirigat, und damit das erste öffentliche Auftreten des 26-jährigen Bodolzers als Orchesterleiter ist. Denn üblicher Weise, so erzählt Bruderhofer, sitzt er selbst Trompete spielend in Orchestern. Allerdings hat der von klein auf musizierende und aus einer musikbegeisternden Familie stammende junge Mann schon „ein bisschen“ Erfahrung in kleineren Gruppen gesammelt – auch mit Projektorchestern. Denn er spielt nicht in einem Musikverein, sondern ausschließlich in dieser Orchesterart. „Daher kenne ich das auch und weiß wie das abläuft“, sagt er und erklärt, dass diese Orchester sich darin auszeichnen, dass sie zeitlich begrenzt sind, um letztendlich mit einem Konzert zu enden. Und die Musiker werden eigens nur für dieses eine Projektorchesters zusammengestellt und spielen somit nur ein einziges Mal in dieser Formation zusammen. Womit also die „einmalige Geschichte“ erklärt wäre. Für das Projektorchester von Tobias Bruderhofer bedeutet das, dass es dies nur sechs Wochen lang gibt und dass es bis zum Konzert am Samstag sechs Proben gegeben haben wird. Die insgesamt 18 Musiker kommen aus den umliegenden Musikvereinen, einige kannte der Dirigent aus Projektorchestern, in denen er selbst mitgespielt hatte und sechs kommen aus Bodolz. „Das freut mich besonders“, sagt er mit Blick auf das Jubiläum und die Tatsache, dass Bodolz keinen eigenen Musikverein hat. Den Vorteil bei einem Projektorchester sieht Tobias Bruderhofer insbesondere in der überschaubaren Anzahl der Musiker. Diese mache es möglich, dass sich der Dirigent auf die Musiker fokussiere und damit die traditionelle Blasmusik mit ihren Märschen, Polkas und Walzern qualitativ und bis ins Detail auszuarbeiten. Was bedeute, besonderen Wert auf die Stilistik, die Artikulation und die Intonation zu legen. „Das geht in einem Projektorchester besser als in einem Musikverein“, weiß der leidenschaftliche Musiker, dessen Ziel es, ist ein hochwertiges Konzert zu geben.

Den Namen „Finegg“ hat Tobias Bruderhofer übrigens mit Blick auf das Bodolzer Jubiläum gewählt. Es ist der historische Name eines Lindauer Ortsteiles, der zum Teil zu Bodolz gehörte. Was genau es aber damit auf sich hat, wird an dieser Stelle nicht verraten. Gehört doch die genaue Erklärung mit zu den Überraschungen des Konzertabends.