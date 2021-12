Das ist der „Lehrling des Monats“

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Jan Gutknecht aus Hohentengen im Dezember als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet. Der 19-Jährige wird bei der Irßlinger Nutzfahrzeug-Service GmbH in Meßkirch im vierten Lehrjahr zum Kraftfahrzeugmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik ausgebildet.

Entscheidung für Beruf ist früh gefallen

„Meine Berufswahl stand schon relativ früh fest“, erinnert sich Jan Gutknecht in der Pressemitteilung der Handwerkskammer. „Bereits als Kind habe ich gerne an und mit Maschinen und Fahrzeugen gearbeitet. Und nach der Schule half ich einem Landwirt in der Nachbarschaft, seine Maschinen instand zu setzen. In unserer ländlichen Gegend vertreiben sich viele Jungs und auch Mädchen so ihre Freizeit.“ Bevor er aber seine Ausbildung bei der Irßlinger Nutzfahrzeug-Service GmbH im Jahr 2019 anfing, absolvierte der Hohentengener nach seiner Mittleren Reife zwei Praktika im Bereich Land- und Baumaschinen. So gut gerüstet fiel und fällt ihm seine abwechslungsreiche Arbeit, sowohl in der Werkstatt als auch im Außen- und Pannendienst, nicht schwer. Er freue sich jeden Morgen regelrecht auf seine Arbeit, so der 19-Jährige. Obwohl er täglich eine Anfahrt von 25 Kilometern zu seiner Ausbildungsstelle hat, ist er morgens einer der ersten, der den Betrieb mit einen fröhlichen „Guten Morgen“ betritt.

Gute Laune steckt an

„Jan ist aus unserem Betrieb nicht mehr wegzudenken. Er ist stets positiv gestimmt, seine gute Laune steckt an. Und das ist für alle ein Motivationsschub“, berichten die beiden Geschäftsführer und Ausbildungsmeister Armin und Kuno Irßlinger. Aber nicht nur deshalb ist Jan bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschätzt. Der junge Mann ist auch in Sachen Schule ein absolutes Vorbild, obwohl er eigener Aussage nach, nicht gerne in die Schule geht. „Es gehört halt dazu und deswegen strenge ich mich an.“ Und dass er mit dieser Einstellung gut fährt, zeigt sein letztes Zeugnis mit einem Noten-durchschnitt von 1,5. Auch die Zwischenprüfung hat er mit exzellentem Ergebnis abgeschlossen.

Nur einen Tag krank

„Er ist fachlich und im Arbeitsalltag vielen Auszubildenden im 4. Lehrjahr weit überlegen. Er arbeitet vorausschauend und erledigt seine Aufgaben gewissenhaft und äußerst genau. Und was man kaum glauben möchte, Jan war, seit er hier arbeitet, nur einen Tag krank“, so seine Ausbilder. Es scheint, als ob der Hohentengener psychisch und physisch in allerbester Kondition wäre.

Auch in seiner Freizeit lassen ihn große Maschinen nicht los. Und so fährt er für ein Biogas-Unternehmen Traktor, Bagger, Radlader und repariert alte Landmaschinen. Seine berufliche Zukunft sieht er fürs erste bei seinem Ausbildungsbetrieb: „Ich möchte zunächst ausreichend Berufserfahrung sammeln, bevor ich mich zum Meister weiterbilde.“

Die Firma Irßlinger

Die Irßlinger Nutzfahrzeug-Service GmbH mit Sitz in Meßkirch wurde vor über 30 Jahren gegründet. In dieser Zeit haben mehr als 20 Auszubildende ihren Einstieg in die berufliche Zukunft gefunden. Das Familienunternehmen wird zwischenzeitlich von zwei Generationen geführt. Ein fachlich kompetentes Team von insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon drei Auszubildende, kümmern sich in der über 600 Quadratmeter großen modernen Werkstatt und den Büroräumen um Service- und Reparaturdienstleistungen von Nutzfahrzeugen aller Art (Lastwagen, Transporter und Busse).

Darum wird die Auszeichnung vergeben

Die Auszeichnung „Lehrling des Monats“ wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement.

Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13000 Handwerksbetrieben zurzeit über 4500 Lehrlinge ausgebildet.