Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Isnyerin will Playmate des Jahres werden

Als „Miss Juni“ ist die Rohrdorferin Zoelle Frick vor einigen Monaten im Playboy-Magazin zu sehen gewesen. Es war das erste Mal, dass die 20-Jährige hüllenlos vor einer Kamera stand. Nun hat die junge Allgäuerin die Chance, zum Playmate des Jahres 2022 gewählt zu werden. Dafür hat es kürzlich ein weiteres Nackt-Shooting gegeben.

Die Allgäuerin Zoelle Frick ist seit August 2020 als Model tätig, 2021 war sie „Miss Juni“ im Magazin Playboy. (Foto: Matthias Garvelmann/Lisa Marie Ghabbour Hanna)

Im Interview mit Schwäbische.de erzählt Frick, was ihr die Playmate-Auszeichnung bedeuten würde und wie sich ihr Leben seit dem vergangenen Juni verändert hat.

++ Impfaktion in der Moschee

Gegen das Coronavirus wird in Arztpraxen, Sporthallen, Restaurants, Diskotheken und im Ulmer Münster geimpft. Am Sonntag hat auch der türkisch-islamische Kulturverein Ditib in Ravensburg zum Impfen eingeladen. Und zwar in seine Moschee. Für viele Impfgäste war das Vereinsgelände vertrautes Terrain. Andere haben die Gelegenheit genutzt, die Mevlana-Moschee in der Schützenstraße mal von innen zu sehen.

Im Frauenbereich auf der Empore der Mevlana-Moschee gibt es Arztgespräche vor der Impfung – ganz rechts beantwortet Dr. Nurcan Incekara Fragen. (Foto: Elke Oberländer)

Dabei hat sie Aktion geholfen, gegen Impfmythen vorzugehen, Patienten zu erreichen, die oft an der Sprachbarriere scheitern und auch Frauen eine Impfung ermöglicht, die sich lieber von einer Ärztin beraten lassen, schreibt SZ-Mitarbeiterin Elke Oberländer in ihrem Bericht, den Sie heute hier lesen.

++ Tierärzte in der Impfkampagne

Aufgrund einer Gesetzesänderung der Ampel-Regierung im Dezember ist es Tierärzten ab sofort möglich, Menschen gegen Covid zu impfen, das vermeldete die Bundestierärztekammer (BTK) Mitte Januar. Voraussetzung ist die Teilnahme an einer ärztlichen Schulung, deren Inhalt fünf Stunden Theorie sowie zwei Stunden „Praktikum“ in einem Impfzentrum umfasst.

Auch Tierärzte dürfen bei der Impfkampagne für Menschen helfen. Doch es bleibt Skepsis. (Foto: Archiv: dpa/Thomas Sieder)

Doch werden impfende Tierärzte in der Region überhaupt benötigt? Der Weingartener Tierarzt Christoph Ganal, Chef des Landesverbandes praktizierender Tierärzte in Baden-Württemberg (LPB) ist skeptisch: Er werde sich nicht an der Impfkampagne beteiligen. Seine Begründunf und warum er es für politischen Aktionismus hält, Menschen von Tierärzten impfen zu lassen, lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ Wangen verliert ein Schmuckstück

Das Edelsteinhaus am Ende der Bindstraße ist schon lange eine feste Einrichtung im Einzelhandel der Wangener Altstadt. Spätestens Ende März, nach insgesamt 28 Jahren, schließt Inhaberin Isabella Kösel ihr Geschäft.

Umringt von ihren Schmuckstücken: Isabella Kösel in ihrem Edelsteinhaus in der Bindstraße. (Foto: bee)

Auf Schwäbische.de berichtet Sie heute über die Gründe der Schließung und blickt auf die vergangenen Jahre zurück.