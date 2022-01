Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Fasnet-Verband positioniert sich - Plätzlerzunft startet in Saison

Mit großer Spannung ist die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) erwartet worden, die an diesem Wochenende in der närrisch dekorierten Stadthalle in Aulendorf stattgefunden hat. Die VSAN gilt als Sprachrohr der 68 Mitgliedszünfte und so waren zahlreiche Medienvertreter vor Ort.

„Eines ist sicher, die Corona-Verordnung gilt für uns alle und daran halten wir uns. Keiner kann wissen, was in drei oder vier Wochen passiert und welche politischen Entscheidungen auf uns zukommen. Deshalb müssen wir auf Sicht fahren und die aktuellen Vorgaben im Auge behalten“, sagte VSAN-Präsident Roland Wehrle. Was sonst auf der Hauptversammlung des VSAN besprochen wurde und wie sich Wehrle zu Impfgegnern positioniert, lesen Sie HIER.

Derweil wurde am Freitagabend in Weingarten die Fasnet-Saison eröffnet: Durch Maskenmeister Jochen Hehn, der mittels eines Staubwedels die eingestaubten Masken und Fasnetshäs der Plätzlerzunft entstaubte.

Konnte unter Corona-Auflagen stattfinden – der Fasnetsauftakt der Weingartener Plätzlerzunft. Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Beim Maskenabstauben wurden die Narrenhäser und Masken durch den Maskenmeister vom Staub des vergangenen Jahres befreit. (Foto: Elke Obser) Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser (Foto: Elke_Obser) 1 von 1

++ Vesperkirche Ravensburg funktioniert in diesem Jahr etwas anders

Die Johannes-Ziegler-Stiftung der Zieglerschen und das Diakonische Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee wollen die Vesperkirche 2022 in hybrider Form anbieten. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Organisatoren hervor.

Von Ende Januar bis Mitte Februar werden demnach jeden Tag an der Stadtkirche Vesperboxen zum Aufwärmen ausgegeben. Diese Boxen enthalten ein hochwertiges Essen und eine Anleitung zum Warmmachen.

So vesperten die Ravensburger 2019. In diesem Jahr soll die Vesperkirche etwas anders ablaufen. (Foto: Archiv- Katharina Stohr)

In der Mittagszeit gibt es zudem Kaffee und Kuchen in der Stadtkirche. Jeweils ein Kuchen am Tag, der an den Platz serviert wird. Damit erhoffen sich die Veranstalter eine echte Begegnungsmöglichkeit trotz oder gerade wegen der Pandemie. Im Kirchenraum gilt 2G-plus. Mehr über den Ablauf der Ravensburger Vesperkirche lesen Sie HIER.

++ Quarantäne-Betroffene fordern Schmerzensgeld

Sie mussten in Corona-Quarantäne, halten das aber für nicht gerechtfertigt. Deswegen klagen nun mehrere Personen aus der Region vor dem Landgericht auf Schmerzensgeld in Höhe von 3500 Euro – pro Nase.

Die Kläger sehen demnach keine Rechtsgrundlage für die angeordnete häusliche Quarantäne, die ihnen widerfuhr, so der zuständige Richter. Nun landen diese Fälle daher bei der Justiz. Drei der vier Verfahren gegen Kommunen aus der Region Ravensburg werden am 10. März verhandelt. Mehr Infos zu den Klagen wegen Quarantäne finden Sie HIER.

++ Leutkircher Feuerwehr rückt 2021 zu 192 Einsätzen aus

Im vergangenen Jahr wurde die Leutkircher Feuerwehr zu 192 Einsätzen mit insgesamt 222 Einsatzstunden gerufen. Das gab Kommandant Michael Klotz im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung" bekannt. Der größte Einsatz war dabei die Bekämpfung eines Brands in einem Haus in Diepoldshofen Mitte Januar. Die Leutkircher Feuerwehr war mit 30 Leuten im Einsatz.

Einsatz im beschädigten Haus: Verletzt wurde beim Großbrand in Diepoldshofen zum Glück niemand. (Foto: Feuerwehr Leutkirch)

Neben den Einsätzen wurde das Feuerwehr-Jahr 2021 erneut stark durch die Pandemie geprägt, blickt Klotz zurück. Bis Juni sei der Übungsbetrieb komplett eingestellt gewesen. Dadurch würden sich Probleme im Bereich der Jugendfeuerwehr ergeben - die Sorge vor zu wenig Nachwuchs ist groß. Mehr über die Jahresbilanz der Leutkircher Feuerwehr lesen Sie HIER.