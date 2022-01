Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Großes Ranking: Die schönste Große Kreisstadt im Kreis Ravensburg

Inzwischen sind es „The Big Five“. Mit der Erhebung Bad Waldsees zur Großen Kreisstadt gibt es nun fünf Städte mit diesem Titel im Landkreis Ravensburg. Ein Anlass für unseren Autor Paul Martin, die Städte Bad Waldsee, Ravensburg, Weingarten, Wangen und Leutkirch subjektiv nach ihrer Schönheit in eine Rangfolge zu stellen. Am Ende steht eine klare Nummer 1 und eine ehrfürchtige Erkenntnis. Welche, das lesen Sie hier.

++ Wenige Störungen auf der Südbahn

Wo zuvor Züge mit Dieselantrieb fuhren, sind sie nun mit Strom unterwegs. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember wurde das elektrische Zeitalter zwischen Ulm und Friedrichshafen eingeläutet. Lief technisch alles einwandfrei? Wieso ist die „Geißbockbahn“ nicht blau?

Wenige Störungen auf der Südbahn (Foto: Simon Federer)

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) und die Deutsche Bahn (DB) bilanzieren die ersten Wochen mit der elektrifizierten Südbahn und erläutern ab dem Mittag auf Schwäbische.de, welche weiteren Verbesserungen für Fahrgäste geplant sind.

++ Unbekannter überfällt Geschäft in Ravensburg und wird verjagt

Ein offenbar bewaffneter Mann hat in Ravensburg einen Edelmetallhändler überfallen. Doch sein Plan ging nicht auf. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Der bislang unbekannte Mann betrat das Geschäft in der Ravensburger Eisenbahnstraße laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr und zog eine augenscheinliche Schusswaffe aus einem schwarzen Einkaufskorb, den er dabei hatte. Er bedrohte die Angestellte und forderte sie auf, ihm Geld zu geben. Wie sein Plan vereitelt wurde, lesen Sie hier.

++ Apotheker fordern mehr Geld für PCR-Tests

Damit mehr der aussagekräftigen PCR-Tests durchgeführt werden können, sollen diese künftig für Bürger – etwa wenn bereits ein positiver Schnelltest vorliegt – auch in Apotheken kostenlos gemacht werden. Das sieht die Bundesregierung laut einer neuen Verordnung vor. Im Kern geht es darum, dass weitere PCR-Test-Möglichkeiten in der Breite zur Verfügung stehen. Denn die Kapazitäten der großen Labore sind endlich.

Dass der Bund Apothekern deutlich weniger für PCR-Tests bezahlen will als den Laboren, wird von dem Ravensburger Abgeordneten Axel Müller (CDU) und dem Waldseer Apotheker Florian Becker kritisiert. (Foto: Bild1 Julian Stratenschulte/dpa, Bild2 Daniel Drescher, Bild3 Apothekerverband)

Der Waldseer Apotheker Florian Becker bietet in seiner Apotheke schon seit Anfang November PCR-Tests an. Allerdings nur für Selbstzahler. Was der Apotheker dazu sagt, dass Apotheken nun auch Bürger-PCR-Tests, also solche für die der Steuerzahler aufkommt, anbieten sollen, lesen Sie hier.