Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Bahnhofsmord: Urteil ist rechtskräftig

Der Raubmord an einer 62-jährigen Frau am Ravensburger Bahnhof hat im vergangenen Februar viel Aufmerksamkeit erregt. Das Opfer, das spät abends auf dem Heimweg von der Arbeit war, wurde von einer damals erst 15-Jährigen zufällig ausgewählt und mit einem Messer niedergestochen. Nun ist das Urteil gegen das Mädchen rechtskräftig. Hier lesen Sie, was das für die jugendliche Täterin bedeutet.

++ Amt des Oberbürgermeisters: Führungstrio aus Weingartener Rathaus winkt ab

Nachdem bereits Ravensburgs Bürgermeister Simon Blümcke und Horgenzells Bürgermeister Volker Restle erklärt haben, dass sie jeweils nicht für das Amt des Weingartener Oberbürgermeisters kandidieren werden, können nun weitere interessante Namen von der Liste potentieller Kandidaten gestrichen werden.

Alexander Geiger (links), Sylvia Burg und Rainer Beck wollen sich auf ihre Aufgaben im Rathaus konzentrieren. (Foto: Fotos: Stadt Weingarten/SZ-Archiv)

Bürgermeister Alexander Geiger, Verwaltungsdirektorin Sylvia Burg und Fachbereichsleiter Rainer Beck – allesamt Teil der Weingartener Rathausspitze – stehen als mögliche Nachfolger des scheidenden OB Markus Ewald nicht zur Verfügung. So erklärte das Führungstrio seine Entscheidung.

++ 77 weitere Anzeigen gegen „Spaziergänger“

Die Beamte des Polizeipräsidiums Ravensburg waren am Montagabend wieder mit sogenannten „Spaziergängen“ stark beschäftigt. In mehreren Städten gab es erneut Demonstrationen gegen die aktuelle Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht. In Ravensburg sind diese unangemeldeten Veranstaltungen seit Wochen verboten. Deshalb kommen jetzt auf mindestens 77 weitere Teilnehmer Anzeigen zu.

Die Polizei kreiste in Ravensburg mehrere „Spaziergänger“ ein, um die Personalien aufzunehmen. (Foto: dpa/Felix Kästle)

Zehn Strafverfahren hat die Polizei ausgesprochen, 77 Ordnungswidrigkeiten angezeigt, 93 mal die Personalien von „Spaziergängern“ aufgenommen sowie 87 Platzverweise ausgesprochen: Hier gibt es ist die Bilanz der Einsatzmaßnahmen am Montag im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums.

++ Petition gegen Wiederaufbau des Escherstegs in Ravensburg scheitert

Seit drei Monaten steht fest: Der Ravensburg Eschersteg muss wieder aufgebaut werden. Daran konnte auch eine Petition der „Mündigen Bürger Ravensburg“ nichts mehr ändern, die jetzt vom Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags abgelehnt wurde.

Die Stadt Ravensburg wehrte sich jahrelang gegen den Wiederaufbau des ungeliebten Industriedenkmals, das als Fußgängerüberweg über die Bahngleise diente. Danach wurde es bis auf die Treppentürme eingelagert, seitdem rosteten die Teile vor sich hin. Versuche, den wegen seiner Nietenkonstruktion als einmalig geltenden Eschersteg aus der Landesdenkmalliste streichen zu lassen, schlugen fehl.

Wegen hoher Kosten und dem ihrer Meinung nach fraglichen Nutzen hatten die „Mündigen Bürger Ravensburg“ allerdings 3105 Unterschriften gegen den Wiederaufbau gesammelt und eine Petition beim Landtag eingereicht. Hier lesen Sie, warum die Petition keinen Erfolg hatte.

++ Naturschutz und Brücke Knackpunkte eines komplexen Verfahrens

Die Wiederbelebung des früheren NTW-Geländes ist verfahrenstechnisch einen Schritt weiter. Dennoch liegt noch jede Menge Arbeit vor den aus Ravensburg und Friedrichshafen stammenden Investoren der HKH-Holding, ehe vermutlich der erste Spaten gestochen werden kann. Das wurde am Montagabend im Gemeinderat deutlich. Ein bundesweit agierender Fachanwalt für Verwaltungsrecht sagte gar: „Ich mache seit 30 Jahren Planung und habe wenige Verfahren erlebt, die so schwierig waren.“

So könnte die neue Brücke als möglicherweise einziger Zufahrt zum ehemaligen NTW-Gelände künftig aussehen. (Foto: Konstruktionsgruppe Bauen, Kempten)

Für den Gemeinderat ist zudem eine neue Brücke als einziger geplanten regulären Zufahrt wesentlicher Knackpunkt. Das Verfahren dazu dauert seit Jahren – und es ist längst nicht abgeschlossen. Am Vormittag lesen Sie auf Schwäbische.de wie es um das Projekt steht.