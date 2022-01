Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Staatsanwaltschaft prüft mögliche Volksverhetzung nach Kundgebung

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg prüft, ob für einzelne Redebeiträge bei der Kundgebung gegen die Corona-Politik am Samstag der Anfangsverdacht für eine Straftat besteht. Das bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger am Montag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Liebe, Friede und Freiheit auf den Schildern und Transparenten. Von der Bühne an der Oberschwabenhalle kamen ganz andere Töne. (Foto: Siegfried Heiss)

Redner hatten bei der angemeldeten Veranstaltung Vergleiche der aktuellen Maßnahmen mit dem NS-Staat gezogen und von der Impfung als „Todesspritze“ gesprochen, die von Ärzten „hinterhältig“ verabreicht werde. Hier lesen sie außerdem, wie sich Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp am Montag über diese Inhalte geäußert hat.

++ Prozess nach Vergewaltigung von Seniorin beginnt

Im August 2021 wurde eine damals 85 Jahre alte Frau in Weingarten schwer verletzt und vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter, ein 31 Jahre alter Mann mit der deutschen und brasilianischen Staatsangehörigkeit, ließ die Seniorin mit ihren lebensbedrohlichen Verletzungen zurück. Glücklicherweise fand eine Passantin sie, so dass sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte und überlebte.

Der 31-Jährige muss sich nun vor Gericht verantworten. Das Ravensburger Landgericht hat sechs Verhandlungstage für das Frühjahr anberaumt. Was schon vor Prozessbeginn bekannt ist und was die Staatsanwaltschaft dem Mann alles vorwirft, lesen Sie hier.

++ Rekorde bei Geburten und Sterbefällen in Wangen

So viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht – allerdings auch so viele Verstorbene wie noch nie.

Außerdem wenden sich die Menschen auf Rekordniveau von den christlichen Kirchen ab: Die Jahresstatistik des Wangener Standesamts für das Jahr 2021 hat einige Besonderheiten zu bieten. Auch einen erneuten Wechsel bei den beliebtesten Vornamen Neugeborener. Ab heute Vormittag lesen Sie auf Schwäbische.de, wie es zudem bei den Eheschließungen und Kirchenaustritten aussieht.

++ Verein will gemeinsames Wohnhaus bauen

Wenn in den Ravensburger Neubaugebieten die Bagger anrollen, werden nicht nur Einfamilienhäuser gebaut. Die Stadt Ravensburg hat einige Grundstücke auch für Baugemeinschaften reserviert – das heißt, dass sich dort mehrere Menschen gemeinsam ihren Traum vom neuen Wohnhaus erfüllen können.

Sie wollen in einer Gemeinschaft leben und sehen darin eine Wohnform der Zukunft: Andreas Piesch, Mirjam Merk (hinten) und Roswitha Schäfer. (Foto: Lena Müssigmann)

Der Verein „Klebun“ – eine Abkürzung für „klein und bunt“ – will so ein Grundstück haben. Die Mitglieder wollen in Gemeinschaft leben und mehr teilen als das in einem gewöhnlichen Mehrfamilienhaus der Fall ist. Das gemeinsame Zuhause soll am Ende aber niemandem von ihnen gehören. Mehr über dieses Projekt, das schon lange eine Herausforderung ist, bevor es mit dem Bau losgeht.

++ Bad Wurzacher Einzelhändler zur Lage der Geschäftswelt

Die Not der Einzelhändler und Gastronomen halte an, aber die Politik habe sie aus den Augen verloren. Das sagt der Bad Wurzacher Modehändler Klaus Michelberger, stellvertretender Vorsitzender des hiesigen Handels- und Gewerbevereins und Mitinitiator des Aktionsbündnisses „#handelstehtzusammen“.

Die Verunsicherung der Kundschaft sei weiterhin groß, die Zutrittsbeschränkungen mit 2G-Regel tun ihr Übriges. Das Weihnachtsgeschäft verlief entsprechend mau, und das nach einem nahezu ganz ausgefallenen 2020. Und auch die Kundenfrequenz in der ebenfalls eigentlich umsatzstarken Zeit zwischen den Jahren habe um 30 bis 40 Prozent niedriger gelegen als üblich. Was Klaus Michelberger und seine Kollegen fordern und worauf sie hoffen, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de.