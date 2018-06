(vo) - Geboren ist er in Schwäbisch Gmünd (1948). Seine künstlerischen Anfänge erlebt Alfred Bast aber nach dem Studium an der Stuttgarter Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Laubach. Hier war er aktiv, malte, was ihm vor das geistige Auge kam. Jetzt, nach 26 Jahren, hat er all das wieder ausgepackt, zeigt Fotos, kräftige Farbenspiele, Objekte und Trilogien, Portraits und Studien. So ungewöhnlich wie seine frühen Werke ist auch der Ausstellungsort. Im Saal des bald zum Abriss anstehenden ehemaligen Gasthauses hat Bast alles liebevoll drapiert vor bröckelndem Putz und knarrenden Dielen, staubigen Fenstern und löchrigen Wänden.

„Die Quelle des Menschseins“ nennt es der Künstler, wenn er auf den Wänden Botschaften niederschreibt, wie „die melancholische Poesie der Vergänglichkeit“ – in Anspielung auf das baldige Ende des „Löwen“ – oder wenn das Herz in seiner Vielfalt im Mittelpunkt steht, etwa als menschliches O rgan, Symbol oder natürliche Form bei Blättern und Blüten. Diese Idee haben Bast und Ernst Mantel während vieler Spaziergänge in Laubach oder mehr oder weniger hitziger Diskussionen in den letzten 40 Jahren gemeinsam geboren. Sie nennen es Selbsterforschung statt Selbstbereicherung, während Bast die Bilder in der Leere oder in der Vergänglichkeit platziert.

Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel nennt das eine ganz besondere Veranstaltung der beiden wichtigsten Abtsgmünder Künstler, deren Lebensmittelpunkt in Laubach ist, wo sie ihre Kreativität entfalten können. Beide sind dankbar dafür, dass sie die Gemeinde zu dieser Kooperation zusammengeführt hat.