Das Herz am rechten Fleck: Levellers auf Tour

Berlin (dpa) - Es ist sicherlich kein Zufall, dass die britische Band Levellers ihren Usprung in einer Kneipe fand. The Eagle hieß der Pub in Brighton, der Mark Chadwick und Jeremy Cunningham so inspirierte.

Das Pinten-Flair haben die Briten auch nie ganz abgeschüttelt, abschütteln wollen. Dazu hat ihre Musik, eine knallige Mischung aus Punk und Folk, zu viel mit ausgelassener Stimmung, Tanz und Gestampfe zu tun. Bei aller Ausgelassenheit aber haben sie nie ihre Anti-Haltung über Bord gekippt. Soziale Ungerechtigkeit ist immer noch eines der Hauptthemen der Levellers.

Seit 25 Jahren gibt es nun schon diese Band, die live wohl am besten funktioniert. Und auf Tour sind die Levellers eigentlich ständig - von Müdigkeit keine Spur. Jetzt kommen die Briten auf Tour nach Deutschland: Am 7. Mai werden sie Aschaffenburg in ein Tollhaus verwandeln, danach folgen Auftritte in Bochum (8.5.), Weinheim (9.5.) und Osnabrück (10.5.). Höhepunkt wird dann am 20.07. beim Burg Herzberg Festival sein, das in diesem Jahr unter dem Motto „Art of Peace“ steht.

Das ist der richtige Ort für die Levellers. Am 3. Mai veröffentlicht die Band die Anti-Kriegs-EP „The Recruiting Sergeant“ und unterstützt damit die Organisation War Child, die Kinder in Kriegsgebieten hilft.

