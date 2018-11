Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

Die Gelbe Tonne kommt! Endlich! Also endlich mal wieder eine neue Tonne, nach schwarz, braun und blau nun also gelb für die allseits beliebten Leichtverpackungen. Aber nicht gleich ausflippen, falls Sie keinen Platz haben oder einfach noch keine Leidenschaft entwickelt fürs Abfalltonnen sammeln: Sie kommt sanft um die Ecke, könnte man sagen. Nicht verpflichtend, aber schrittweise. Alle Tonnenliebhaber können sie ab 1. Januar beziehen, wer (noch) nicht will, kann weiterhin seinen Gelben Sack einfach vor die Tür werfen. Wer will, kann ihn, den Gelben Sack, auch einfach am Wertstoffhof abgeben. Maximale Wahlmöglichkeit für die Entsorgung von Leichtverpackungen! Danke ans Landratsamt: Bei uns läuft’s!

In Ravensburg gibt es übrigens weder eine Gelbe Tonne, noch kann man dort seinen Gelben Sack abholen lassen. Dort laufen am Samstag alle Bürger wie die Lemminge mit dem Gelben Sack über der Schulter zum Marienplatz und liefern ihre Joghurtbecher persönlich ab...

Wie man ordentlich recyclet, hat diese Woche auch die Verwaltung in Immenstaad unter Beweis gestellt. Das 925-jährige Jubiläum des Orts will man kommendes Jahr richtig feiern, aber wegen der großen Konkurrenz bei den geplanten Investitionen auch nicht soooo viel Geld ausgeben. Also hat man gleich den ganzen Jahreskalender vom Neujahrsempfang bis zum Weihnachtsmarkt einfach unter das Motto 925 Jahre Immenstaad gestellt und – schwupp-di-wupp – hatte man jede Menge Veranstaltungen zusammen.

Das Schöne an derart Jubiläumsplanung: Die meiste Arbeit machen die Vereine respektive die, die auch sonst die Veranstaltungen organisieren. Dazu kommt ein Logo und ein Jubiläumswochenende, an dem der neue Kinohit „Die Fischerin vom Bodensee“ gezeigt wird – und schon steht das Jubiläum. Eine Begründung lieferte Bürgermeister Johannes Henne noch dazu: Man wolle den Vereinen keine Konkurrenz machen. Das ist auch das Motto der Spießgesellen, wenn Arbeit verteilt wird: Bloß keinem Konkurrenz machen...

Dass die Spießgesellen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, ist bekannt. An den Geografiekenntnissen arbeiten wir aber noch. So haben wir neulich unter ein schönes Foto vom schönen Friedrichhafen, dem See und den schönen Bergen dahinter behauptet, dass die ansehnlichen Steinhügel in Österreich zu finden seien. Mmmhhh, knapp daneben. Das Land mit diesem Säntis und den anderen Bergen gegenüber vom Hafen heißt seit relativ langer Zeit Schweiz. Dass die Belegschaft zur Vermeidung solcher Fehler regelmäßige Betriebsausflüge in die nähere und weitere Umgebung vorgeschlagen hat, das verschwiegen wir lieber.

Viel Spaß beim Wochenendausflug wünschen die Spießgesellen