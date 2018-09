Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

Auch am Bodensee gibt es Anzeichen von Overtourismus: So lautete diese Woche der Titel eines Interviews mit einer Tourismus-Expertin. Overtourismus also – was für ein Wort! Falls Sie sich gefragt haben, was das heißen soll, hier kommt die saloppe Erklärung: Die Bodenseebude ist bumsvoll. Kein Wunder, so schön, wie es bei uns ist. Dass es dadurch hin und wieder eng wird auf den Straßen, in den Kneipen, am und auf dem See nervt zwar mitunter, ist aber sehr gut fürs Geschäft. Und im Vergleich zu Barcelona oder Venedig, wo sich die Touris auf den Füßen stehen, herrscht bei uns noch große Beinfreiheit – vor allem im Winter.

Bedenklich ist jedoch folgendes Szenario, das die Expertin beschrieben hat: Von Übertourismus ist die Rede, wenn sich die Strukturen grundsätzlich ändern, zum Beispiel die Grundstückspreise explodieren und eine Mietpreisspirale entsteht. Kommt Ihnen bekannt vor? Uns Spießgesellen auch, weshalb wir einmal mehr von unseren Politikern fordern: Kümmert euch um bezahlbare Wohnungen für die Menschen, die hier leben. Sonst sind irgendwann keine mehr übrig, die es sich leisten können, zu wohnen und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Besonders teuer ist das Pflaster in Langenargen. In der schmucken Gemeinde am Bodensee lassen sich zum Beispiel gerne Paare nieder, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Das Haus in Hintertupfingen ist verkauft, und für den Erlös gibt es in LA eine kleine Zweizimmerwohnung. Alles völlig rechtmäßig, und sei ihnen von Herzen gegönnt. In die Freiwillige Feuerwehr treten die Neubürger aber sicher nicht ein.

Dafür treten andere aus der Freiwilligen Feuerwehr aus, weil sie ins Hinterland ziehen müssen, um mit ihrer Familie ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu finden. Ein Dilemma, das sich nicht auf Langenargen beschränkt und für das die Lokalpolitik den Landesentwicklungsplan verantwortlich macht, der in den Seegemeinden keine neuen Baugebiete vorsieht. Das hilft tatsächlich nicht dabei, günstigen Wohnraum zu schaffen, doch – und jetzt zitieren die Spießgesellen tatsächlich Albert Einstein: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“

Die Spießgesellen wundern sich immer wieder über den Tonfall mancher Zeitgenossen, jüngst über den der Markdorfer Bürgerinitiative „Bischofsschloss“. Sie sammelt momentan Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu der Frage zu erwirken, ob die Markdorfer Stadtverwaltung in das denkmalgeschützte Bischofsschloss umziehen soll oder nicht. Das ist vollkommen legitim, finden die Spießgesellen. Aber muss man das Vorhaben denn als „irrsinniges, wertvernichtendes und geldverschwendendes Vorhaben“ bezeichnen, wie es auf der Internetseite der Bürgerinitiative zu lesen ist? Nein, muss man nicht. Denn zu einer sachlichen Diskussion während eines demokratischen Prozesses gehört immer auch gegenseitiger Respekt. Und der wird ja nicht gerade dadurch unterstrichen, dass entgegengesetzte Vorstellungen und Meinungen als „irrsinnig“ bezeichnet werden.

Ein nachdenkliches und

hoffentlich trockenes Wochenende

wünschen die Spießgesellen.