Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

An der Uferparkgestaltung scheiden sich ja die Geister in dieser Stadt. Da gibt es die, die am liebsten alles so belassen würden, wie es ist, weil man ohnehin nicht baden soll und die Mauer den Schwänen dient. Weil alle Bäume Schatten spenden und es doch so schön ist in diesem Park. Und dann gibt es die, die für Veränderungen offen sind, die am liebsten den WYC-Yachthafen abgebaut sehen wollen und die Musikmuschel und den Lammgarten. Wie wäre es denn mit einem Kompromiss?

Lasst baden, wer baden will, ein Strandbad 2.0 wird der Uferpark ohnehin nicht werden. Und vom Abholzen aller Bäume ist bisher auch nie die Rede gewesen. Das mit dem Yachthafen lassen wir mal unkommentiert, aber ansonsten setzen die Spießgesellen voll und ganz auf den Herbst. Dann nämlich haben die Bürger noch einmal Gelegenheit, ihre Ideen kund zu tun, und auch die Ratsgremien werden das Thema diskutieren. Wäre nur schön, wenn tatsächlich auch mal junge Menschen aus dieser Stadt ihren Senf dazu geben würden. Wir wollen nämlich keine Uferparkgestaltung, die sich – wie die Entscheidung über den Brexit – mehrheitlich an den Meinungen von Senioren orientiert.

Die Obdachlosenunterkunft für Frauen ist gut genug ausgestattet, sagt die Stadt und nimmt deshalb keine Spenden an. Die Küchen sind allerdings in die Jahre gekommen – und das ist auch sichtbar. Eine neue Küche, die zudem nichts kostet, wäre eine positive Entwicklung. Das Argument, dass das Wohnen dort nur eine vorübergehende Lösung sein soll und deshalb nicht alle Wohlfühlkriterien erfüllen muss, ist aber in der Praxis nicht umsetzbar. Viele Frauen haben keine andere Wahl und leben für einen längeren Zeitraum dort. Schuld daran ist auch der generell schwierige Wohnungsmarkt in der Stadt. Für die Spießgesellen ist es deshalb nicht nachvollziehbar, wieso die Stadt die Spenden nicht annimmt. Offenbar möchten die Verantwortlichen einfach ihr Gesicht nicht verlieren.

Viele Autofahrer sind ja mittlerweile ziemlich genervt, weil ständig irgendwo ein neuer Blitzer installiert wird. Immerhin: Einen hat die Stadt wieder abgebaut. Der hat allerdings nicht die Geschwindigkeit, sondern mögliche Rotlichtverstöße an der Kreuzung Ailinger Straße / Ehlersstraße / Keplerstraße überwacht. Naja, wenn man’s genau nimmt, hat er eigentlich gar nichts überwacht, weil er seit 20 Jahren außer Betrieb war. Vermutlich hat die Stadt das Gerät einfach da hängen lassen, weil sich die Autofahrer über viele Jahre daran gewöhnt hatten. Vielleicht haben die Verantwortlichen ihn auch einfach vergessen.

In Vergessenheit scheinen auch die Pläne für einen Abriss des alten Zollamts geraten zu sein. Ein Neubau sollte her, am besten mit einem Frequenzbringer zur Belebung der Innenstadt. Klingt auch nach vier Jahren noch nach einem sinnvollen Plan. Warum er trotzdem in der Schublade bleibt? Fehlende Kapazitäten im Planungsamt? Angst vor den Neubauskeptikern in dieser Stadt, vor einer Bürgerinitiative zum Erhalt des Zollamts? Man weiß es nicht so genau, denn im Rathaus herrscht mal wieder das große Schweigen. Kann man machen, muss man aber nicht. Sieht nämlich irgendwie nach Planlosigkeit aus.

