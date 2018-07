Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

Und jetzt? Stadtbalkon ja oder nein? Musikmuschel behalten? Und die Bäume an der Friedrichstraße? Was Sachstandsbericht hieß, hat den einen oder anderen durchaus hitzig werden lassen am Montag im Gemeinderat, für Häfler Verhältnisse jedenfalls. Wir empfehlen dies: in den Lammgarten setzen oder auf die Freitreppe, auf den See gucken, genießen, durchschnaufen. Zu diesem Projekt ist längst noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Und was haben wir da auf der Ratsbank erlebt? Offenen Dissens. Der OB will keinen Stadtbalkon, der Erste Bürgermeister schon. Skandal? Quatsch. Ganz normales Ringen um die beste Lösung. Mit solchen Meinungsverschiedenheiten habe die Spießgesellen kein Problem.

Problematisch finden wir dagegen die mal leicht leicht durchschimmernde, mal deutlich ausgesprochene Ansicht, Diskussionen wie die über den Uferpark sollten zumindest Fraktion und Räte ausschließlich im Ratssaal führen. Seltsames Demokratieverständnis. Natürlich kann immer und überall über Ziele, Projekte und Folgen von Stadtentwicklung gesprochen und gestritten werden. Der Gemeinderat entscheidet, das Meinungsfindungsmonopol hat es aber nicht.

Um Stadtentwicklung im weitesten Sinne geht es ja auch beim Thema Gestaltungsbeirat. Zwei Dinge stießen da bei der Debatte im Gemeinderat auf. Zum einen wurde die Einrichtung eines solchen Expertengremiums von Heinz Tautkus (SPD), der sich in der Tat seit Jahrzehnten darum bemüht, über den grünen Klee gelobt. Im Internet finde man nur Positives über Gestaltungsbeiräte. Stimmt zunächst. Wer aber bei Google die beiden begriffe „Gestaltungsbeirat“ und „Kritik“ eingibt, findet ebenso viele Berichte über teils massive Probleme mit den Experten. Und dann war da noch Gerhard Leiprecht (Grüne), der sich einen größeren Tellerrand wünschte, soll heißen, dem die Fachleute vor Ort nicht weit genug schauen oder schon gar nicht über ihren Tellerrand hinaus. Na ja, nett ist das auch nicht. Die Spießgesellen würden zu gerne wissen, welche Häfler Experten in welchen Gremien anderer Städte sitzen?

Eine große Saubermach-Aktion steht bevor und einige Häfler haben sich bereits gemeldet. Mit RhineCleanUp startet am 15. September von der Quelle bis zur Mündung über eine Strecke von 1233 Kilometern eine Säuberungs-Aktion des Rhein-Ufers. Hut ab, melde sich, wer kann. Mehr dazu in dieser Zeitung.

Jetzt aber wird erst einmal Kulturufer gefeiert. So wie das Ringen um die beste Lösung, die die Spießgesellen beim Oberbürgermeister und Ersten Bürgermeister festgestellt und für gut befunden haben, gibt es in Friedrichshafen auch zwei Seiten bei der Partygestaltung. Das eine ist das Seehasenfest – ausgesprochen beliebt und ein sehr schönes Kinder- und Heimatfest. Das andere ist das Kulturufer – ausgesprochen beliebt und ein sehr schönes Kutlrufestival. Das Publikum ist unterschiedlich, hat aber große Schnittmengen. und vielleicht macht ja gerade diese Vielfalt auch die Qualität aus, in dieser Stadt zu leben.

Ein wunderbares Kulturufer

wünschen die Spießgesellen