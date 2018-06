Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

Städtebauliche Aufwertung, künftiger Prachtboulevard, Schokoladenseite der Stadt – der Friedrichstraße ist in den vergangenen Jahren einiges versprochen worden. Aber was ist passiert? Ein paar Um- und Neubauten von privater Hand, das war’s. Im Moment wird auf den großen Wurf gemeinsam mit dem Uferpark verwiesen. Wir sind gespannt, wann da was kommt. Und befürchten: Wenn es in dem Tempo weitergeht, wird das nix mehr mit dem Prachboulevard vor 2030.

Wobei, eine Aufwertung hat die Friedrichstraße ja erfahren: Sie ist schwarz, hat ein paar Fensterchen und blitzt gelegentlich. Gleich zwei temporäre Anlagen zur Messung der Geschwindigkeit sollen demnächst die Vorzeigestraße in spe schmücken, keine indes die Eckener oder die Lindauer Straße, in denen sich ja die Raser austoben sollen. Da fragt man sich schon: Warum? Falls die Blitzer dort nicht nötig sein sollten, müssen die Verantwortlichen auch klar sagen, dass man im Hafen kein Raserproblem sieht. Vor allem den Anwohnern dort.

Gewundert hat uns das inhaltsleere Hin und Her der Stadt, als wir in Erfahrungen bringen wollten, wie es in Sachen Sperrgebietsverordnung weitergeht. Es soll echt alles so bleiben, wie es ist? Nun sind die Spießgesellen nicht prüde, aber das es in unserer Stadt die ein oder andere Stelle gibt, an der besser kein Bordell steht oder künftig stehen sollte, dass ist doch auch klar.

Klar ist auch die Haltung aller regionalen Kommunen, Behörden und der Betroffenen in Sachen Kreisel für die Blankenrieder Kreuzung. Nur das Regierungspräsidium sieht es anders. Dass die Beamten in Tübingen darauf achten, kein Geld aus dem Fenster zu werfen, ist prinzipiell löblich. Wir hoffen bloß, dass die Rechnung auch aufgeht. Denn beim nächsten schlimmen Unfall an der Stelle wird neu zusammengezählt.

Ein Wochenende ohne Unfälle

wünschen die Spießgesellen