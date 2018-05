Die einen vermelden, es sind mehr geworden, die anderen – inklusive uns – schreiben, es waren weniger. Wohin geht es denn jetzt mit den Passagierzahlen am Bodensee-Airport? Die einfache Antwort: In beide. 2017 hat der Flughafen zum dritten Mal in Folge weniger Fluggäste gezählt als im Jahr zuvor – was so gut wie ohne innerdeutsche Verbindungen kein Wunder ist. Dafür steigen seit Mitte 2017 Monat für Monat mehr Passagiere ein oder aus. Die Spießgesellen freuen sich, dass die Linie Sun Air ab 4. Juni Düsseldorf zurück ins Programm bringt, hoffen auf Hamburg und Berlin – und sind guter Dinge, dass die Meldungen über das Jahr 2018 in nur eine Richtung gehen, und zwar nach oben.

Was die Fake News angeht, Langenargens Bürgermeister würde zurücktreten, bleiben wir dabei: Das geht gar nicht, ist kein bisschen witzig und gehört bestraft, zumal die Täter nicht einmal vor Urkundenfälschung zurückschrecken, um dem Rathauschef zu schaden. Kritik darf nicht nur, sondern muss sein. Aber die Art, wie sie jetzt im hübschen Langenargen geäußert wurde, ist hässlich – und lässt die Spießgesellen betroffen und enttäuscht zurück.

Dieter Stauber will erst noch Bürgermeister werden. Sagt es aber nicht. Na, eine klarere Antwort auf ie Frage, ob er kandidiere, konnte er ja wohl nicht geben. „Kein Kommentar aus Rücksicht auf den Amtsinhaber, wegen des laufenden Verfahrens und wegen der Nichtöffentlichkeit“, hieß es. Wie witzig. Würde er nicht kandidieren wollen, hätte ein einfaches „Nein“ doch gereicht. Aber so ist das mit den Politikern: viel reden, aber dabei nichts sagen wollen. Die Spießgesellen hoffen, dass sich das ändert, wenn der Sozialdemokrat Bürgermeister geworden ist.

Dass man die in letzter Zeit zu beobachtenden Lobeshymnen Dieter Staubers, der Stadtverwaltung gegenüber, darauf zurückführen könnte, dass er sich als künftiger Dezernent lieb Kind machen möchte, glauben die Spießgesellen indes nicht. Dann müssten wir nämlich davon ausgehen, dass es auch in der CDU, bei den freien Wähler, bei den Grünen, der ÖDP und der FDP Ambitionen gibt, eine Bürgermeisterstelle zu besetzen. Die zwar langsam langweilig werdenden Unisono-Lobreden könnten damit zu tun haben, dass diese Verwaltung einfach gut arbeitet. Und dann wären sie wieder gerechtfertigt.

Ein ganz anderes Thema bietet mal wieder die Messe. Dort gibt es am Wochenende die Motorworld Classics Bodensee. Korrekt, Sie haben richtig gelesen. Das ist die ehemalige Klassikwelt Bodensee, also die Messe mit den alten Autos. Die Klassikwelt Bodensee ist einzigartig. Ob die Namensänderung sein muss, halten wir mal für fraglich.

Die Motorworld Classics findet übrigens Response zum Developement sicher auch im Pioneer Port der Zeppelin-Universität, bietet Full Service für Visitors. Das Event Resorce Department hat das Branding des Events mit allen Soft Skills in einen Workflow gegossen, abgesaved und in den Charts der Outcomings eine Conclusion gereached, die dem Senior Affiliate Officer gedropped hat. Alles klar? Na, dann, viel Spaß bei der Klassikwelt.

Allzeit guten Flug,

wünschen die Spießgesellen