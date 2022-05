Das Handy als Superschurke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine 5. Klasse des Gymnasiums Mengen durfte den Lesekünstler des Jahres 2022 Rüdiger Bertram in der Stadtbücherei Mengen erleben. Bertram machte dieser Auszeichnung alle Ehre, gelang es ihm nicht nur im Handumdrehen den persönlichen Kontakt zu den Schülern herzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sondern auch packend zu erzählen und die Figuren in seinem Buch mit der passenden Stimme lebendig werden zu lassen.

Das mitgebrachte Kinder- und Jugendbuch „Hilfe, mein Handy ist ein Superschurke!“ handelt von Franzi, die unbedingt ein Handy haben möchte, aber keins kriegt. Erst als Franzi die Schule wechselt, haben ihre Eltern endlich ein Einsehen. Was aber keiner ahnt: Franzis neues Handy hat ein Eigenleben. Es heißt Dandy Smart und hat eine Menge Ideen, was Franzi alles tun könnte. Einen Super-Chip besorgen zum Beispiel, mit dem Dan unendliche Speicherkapazität bekommen kann und Franzi damit unendliche Möglichkeiten. Doch auch die fiese Superschurkin Lady Ballerina hat ein Auge auf den Chip geworfen und will damit nicht weniger als sich die Weltherrschaft sichern. Können Franzi und Dan sie noch rechtzeitig aufhalten? Die Antwort verriet Rüdiger Bertram natürlich nicht, sollen die Schüler das Buch schließlich selbst zu Ende lesen. Zahlreiche Fragen wurden vor und nach der Lesung gestellt, zusammen spontan eine Geschichte erfunden, und auch das Ausleihen kam nicht zu kurz an diesem spannenden Vormittag.