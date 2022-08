Das Handwerk liegt bei der Ausbilung vorn

Die Ausbildungsbereitschaft zwischen Ostalb und Bodensee bleibt hoch. Die Betriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm haben über 1,2 Millionen Euro Ausbildungsprämie erhalten. Gleichwohl seien noch knapp 500 Ausbildungsplätze frei, teilt die Handwerkskammer (HWK) Ulm mit.

Laut HWK beantragten im Alb-Donau-Kreis 14 Handwerksbetriebe die Förderung, im Kreis Biberach und Bodenseekreis jeweils 21, im Kreis Heidenheim 13, auf der Ostalb 33, in Ravensburg 31 und im Stadtgebiet Ulm 28. Kleine und mittlere Betriebe, die zwischen Juni 2021 und Februar 2022 die Anzahl ihrer Azubis beibehalten oder ausgebaut haben, konnten in dieser Zeit die Prämie beantragen. Auch Betriebe, die Kurzarbeit anmeldeten oder deren Umsatz massiv zurückging, erhielten die finanzielle Förderung der Bundesregierung. Die Handwerksbetriebe in der Region nutzten diese Chance, um junge Menschen für eine handwerkliche Ausbildung zu begeistern und ihr Ausbildungsangebot zum Teil auszubauen. Jeder vierte Azubi, der in Deutschland eine Lehre beginnt, tut das in einem Handwerksberuf.

In den Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee sind derzeit noch rund 500 Ausbildungsplätze frei. Jugendliche können unkompliziert auf der Ausbildungsplatzbörse www.hwk-ulm.de/ausbildungsboerse/ der Handwerkskammer Ulm nach einer passenden Lehrstelle suchen. Offene Ausbildungsplätze nach Regionen: Alb-Donau-Kreis 61 offene Lehrstellen, Biberach 122, Bodenseekreis 43, Heidenheim 22, Ostalbkreis 93, Ravensburg 172, Stadt Ulm 35.