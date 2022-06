Wenn du dich umschaust, ist vieles fast ungenießbar. Manchmal liegt es daran, dass überall dermaßen Pfeffer drin zu sein scheint, während andere, Kresse Dinge, still und heimlich und dann ganz laut die Nachrichten Kapern, obwohl oder gerade, weil sie völlig geschmacklos sind.

Was das Letztere betrifft, Thymian Gefallen: Sorge selbst dafür, dass das Leben schmeckt! Kümmel dich nicht nur um das, was in deiner unmittelbaren Umgebung vor sich geht. Safran und frei in dem, was du ansprichst. Streu auch mal Salz in die Wunde, wo es notwendig ist. Ingwer muss nämlich den Blick fürs große Ganze behalten. Wenn alles in irrsinniger Geschwindigkeit, sozusagen mit Beifuß, an uns vorbeirast, ist es auch wichtig, dass jemand in den Boden den Ankerkraut und für Entschleunigung sorgt!

Du fragst dich, ob du als Einzelner wirklich so viel beitragen kannst? Nein? Oh. Dann frag es dich bitte kurz, damit wir hier weitermachen können, ja? Danke. Bereit? OK. Also, wenn du dich das fragst, lautet die Antwort: Ajowan! Natürlich kannst du das! Egal, ob du Peter, Silie oder Schalotte heißt!

Keine Sorge, du musst dafür nicht nur Süßholz raspeln. Aber deinen Senf kannst du halt erst dazugeben, wenn du vorher ordentlich auf die Tube drückst, gell? Berücksichtige einfach, dass du den Senf nicht mehr komplett zurück in die Tube bekommst, wenn er einmal raus ist. Also bitte nichts überwürzen. Du ahnst es ja nicht.

Gut, fassen wir zusammen. Wasabi gesagt? Bleib wach, holder Leser und sorge jeden Tag dafür, dass das Leben würzig oder mehr Gründe für einen herzhaften Lacher bekommt. Das trägt nämlich wesentlich dazu bei, dass der Humor bei allem erhalten bleibt, was wir nicht ändern können. Es ist der Nährboden, dass wir auf Dauer glücklich Zimt. Lache und bringe auch deine Mitmenschen zum Lachen. Denn durch eine solche Kurkuma alle wieder etwas zur Ruhe. Und niemand Muskat spielen, um sich zu beruhigen, bevor er vor lauter Stress keinen Zucker mehr macht. Für diesen gewissen Antrieb zu sorgen ist nicht schwer und du brauchst auch nichts Seltenes wie Silitium – bah! Silikum reicht völlig, denn Liebe und Freude gehen durch den Magen und sorgen am Ende auch für eine ... ach, Lache einfach! Naja, also Danke.

Und was gibt es heute Abend noch? Bin auf der Suche nach einem lukrativen Dill mit verschiedenen Gängen. Am liebsten würzig schon verraten.