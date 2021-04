Das gilt jetzt in Bus und Bahn

In Bus und Bahn treten mit der bundesweiten Notbremse neue Regeln in Kraft, teilt der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) mit. Entsprechend des Infektionsschutzgesetzes des Bundes sind bei einer Inzidenz ab 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in öffentlichen Verkehrsmitteln nur noch medizinische Masken der Standards FFP1, KN95 und K95 gestattet. Die bisher im baden-württembergischen Verbundgebiet ebenfalls erlaubten medizinischen OP-Masken sind nicht mehr zulässig. Die Maskenpflicht greift für Personen ab sechs Jahren.

Aktuell fallen alle drei Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg unter die Notbremse-Regelung aufgrund der hohen Inzidenzwerte (Quelle: RKI). Fahrgäste werden gebeten, sich bei Benutzung von Bus und Bahn an die neuen Vorgaben zu halten.

Die Verordnung tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Aktuelle Informationen stellt der bodo-Verkehrsverbund unter www.bodo.de zur Verfügung.