Das Gesamtbild muss stimmen

Der ökologische Gedanke und die Sparmaßnahmen sind das Eine. Doch eine Stadt wie Aalen muss auch nach außen hin ein positives Gesamtbild abgeben.

Allein die publikumsfrequentierten Grünflächen in Schuss zu halten und die Außenbereiche mehr oder weniger zu vernachlässigen, macht auf Dauer wenig Eindruck. Zumindest die Einfallstore in die Stadt, wie das Aalener Dreieck, und Grundstücke, die unmittelbar an der Straße liegen und damit sofort ins Auge fallen, gehören regelmäßig gepflegt. Hier sollte die Stadt auch mit gutem Beispiel vorangehen und den Bürgern das vorleben, was sie in ihren Verordnungen von diesen erwartet.

Aber nicht nur die Stadt ist in der Pflicht. Jeder Einzelne von uns kann seinen Beitrag für eine schönere City leisten. Seinen Unrat und Müll in Grünanlagen einfach wegzuwerfen, muss nicht sein.