Das geistliche Wort: Buße – Zeit für einen Neustart

Vom „Bußgeldbescheid“ bis hin zur Drohung „Das wirst Du mir büßen!“ ist Buße für uns in der Regel kein positiver Begriff. Wir verbinden damit Bestrafung oder Druck. Deshalb empfinden Viele auch den Buß- und Bettag eher als einen schwierigen Feiertag.

Anders Martin Luther: In seinem „Kleinen Katechismus“ beschreibt er Buße wunderschön als „umkehren in die offenen Arme Gottes“. Wer Buße tut, der ändert seine Einstellung zum Leben. Wo wir Gottes Liebe erfahren, da eröffnet sich uns eine neue Sicht auf die Welt.

Was könnte „Umkehr“ in Zeiten der Corona-Pandemie bedeuten? Der Philosoph Christoph Quarch hat in seinem kleinen Büchlein „Neustart. 15 Lehren aus der Corona-Krise“ notwendige Richtungsänderungen formuliert: Zum Beispiel, dass wir eine neue Einstellung der Natur gegenüber brauchen. Sie lässt sich von uns Menschen nicht beherrschen, wie das Coronavirus zeigt. Viel mehr müssen wir uns wieder als Teil der Schöpfung begreifen und in größerem Einklang mit ihr leben.

Quarch weist weiter darauf hin, dass das Zeitalter des Egoismus und der Marktgläubigkeit vorbei sei. Corona hat uns gelehrt, dass wir nur solidarisch die gesellschaftlichen Herausforderungen meistern können. Daraus können neue Formen des Miteinanders entstehen und eine neue Hochschätzung auch persönlicher Begegnungen.

Gegen alle populistische Politikerschelte und die verbreitete Politikverdrossenheit hat die Corona-Krise uns außerdem gezeigt, wie wichtig politische Führung ist, die vernünftig und entschieden handelt. Dass Probleme sich nicht länger nur national lösen lassen, ist dabei ebenfalls deutlich geworden: Viren kennen keine Grenzen!

Qaurchs Aufruf zur „Buße“ gipfelt in der Forderung nach einer neuen Religion. Er sieht in der zunehmenden Gleichgültigkeit und Bindungslosigkeit vieler Menschen heute ein Grundproblem unserer Gesellschaft. „Religio“ bedeutet von seinem lateinischen Ursprung her „Bindung“. Es geht um die Einbindung in das große Ganze des Lebens und um die Wiedergewinnung von Harmonie in unseren vielfältigen gesellschaftlichen und natürlichen Beziehungen.

Quarch beschließt seinen Appell für einen „Neustart“ mit fast schon biblischen Sätzen: „Die neue Religion … ist die Hinwendung zu Mensch und Welt: ein begeistertes Ja zum Leben. In seiner reifsten Form ist das nichts anderes als Liebe – eine Liebe, die so groß ist, dass sogar der Tod vor ihr verblasst.“