Das gab es seit 1869 nicht: Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

Der amtierende US-Präsident Donald Trump will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen. Das erklärte Trump am Freitag über Twitter.

Dort ist der amtierende US-Präsident seit dem Ende seiner zwölfstündigen Sperre wieder aktiv. Zuerst hatte er nach der Reaktivierung seines Accounts ein Video gepostet, in dem er behauptet, bei den Aufständen am Kapitol "sofort" die Nationalgarde ausgesandt zu haben - was zahlreiche Kommentatoren sofort widerlegten und darauf hinwiesen, dass er auf die Bitte um Unterstützung nicht reagiert habe und erst Vizepräsident Mike Pence die Unterstützung zum Kapitol geschickt habe.

Mit seiner Ankündigung, bei der Amtseinführung seines Nachfolgers nicht anwesend zu sein, reiht sich der Präsident in eine sehr kurze Reihe ein: Außer ihm hatten sich lediglich die Präsidenten John Adams, John Quincy Adams und Andrew Johnson dagegen entschieden, dabei zu sein, wenn ihre Nachfolger den Amtseid leisten.

Sollte Trump seine Ankündigung wahr machen, wäre es das erste Mal seit 1869, dass ein Präsident absichtlich diesem Zeremoniell fernbleibt. Damals trat Ulysees S. Grant das höchste Amt der Vereinigten Staaten in Abwesenheit seines Vorgängers an.