Das neue Ferienprogrammheft für die Pfingst- und Sommerferien für Aalener Kinder ist da. Es kann online unter www.aalen.de abgerufen werden. Außerdem liegt die Broschüre in den Pfingstferien in der Tourist-Information Aalen, im Rathaus Aalen und allen Geschäftsstellen, im Landratsamt, in der Stadtbibliothek, den Büchereien Unterkochen, Fachsenfeld und Wasseralfingen sowie in den Aalener Freibädern aus.