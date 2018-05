Das erste Ziel: Kennenlernen

Die Aktion auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof lief noch „inkognito“ ab, wie Hermann Olschewski, offenkundig erklärte. An diesem Dienstag sollte es aber jeder sehen, zumindest diejenigen, die zur Pressekonferenz in die Ostalb Arena eingeladen waren - es herrschte ungewohnt großes Medieninteresse: Der neue Trainer Argirios Giannikis stellte sich vor. Oder „Agi“, wie er von Olschewski, VfR-Präsident Sport, genannt wurde. Der 37-jährige Deutsch-Grieche soll den Fußball-Drittligisten VfR Aalen durch die 3. Liga und sogar noch höher führen.

Und dann saß er da: Der neue Coach ruhig, sachlich, aber noch nicht zu viel verratend. „Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken“, sagte Giannikis in Richtung Olschewski. Nach dem geheimen Treffen in der Landeshauptstadt, irgendwann im Winter, überzeugte dieser Giannikis die VfR-Verantwortlichen um Olschewski - vor allen Dingen weil er eine Vergangenheit im Jugendbereich aufweist. Das habe „eine entscheidende Rolle“ gespielt, unterstrich Olschewski. Nach Gesprächen war man sich „schnell einig“. Das (Jugend-)Konzept mit vielen jungen, hochtalentierten Spielern und der Trainer: passen zusammen.

Für Giannikis gelte erst einmal alles im Verein kennenzulernen. Das ist sein erstes Ziel. Über Systeme oder sonstiges Fußball spezifische Dinge sagte er noch nicht zu viel - dass er als Absolvent des berühmten Jahrgangs der Fußball-Lehrer mit Kollegen wie Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco und nicht zuletzt seine 15-jährigen Trainererfahrung einiges draufhat, ist quasi selbstredend. Nach seinem Vorgänger Peter Vollmann (60) lenkt ein jüngerer Trainer die Geschicke des Kader. Dass Giannikis mit einem veränderten, und wohl nach wie vor in der Umbauphase befindlichen Kader, in das Training am 19. Juni einsteigt, lässt die Spannung steigen. Giannikis ist „gespannt“. Aber wer noch, womöglich in der Defensive und Offensive hinzustößt, blieb an diesem Dienstag offen.

Auch wer den offenen Posten als Torwarttrainers besetzt. „Den Namen kann ich noch nicht preis geben. So lange die Tinte nicht trocken ist, ist es immer gefährlich, so etwas kund zu tun“, erklärte Olschewski. Auch wer noch geht, Rico Preißinger steht im Visier von höherklassigen Klubs, für Cagatay Kader muss noch ein Abnehmer gefunden werden.

Giannikis erster Wunsch

Zunächst steht für den neuen Übungsleiter ein Wunsch: „Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit, die hoffentlich erfolgreich sein wird“, erklärte Giannikis. Dass er dafür beim VfR die passenden Grundlagen vorfindet, hat er freilich vernommen. Er finde hier „gute Bedingungen“ vor. Punkt eins ist das Team - doch auf eine Team bildende Maßnahme a la „Raftingtour“ verzichtet der gebürtige Nürnberger.

„Das muss auf dem Platz erfolgen“, macht Giannikis klar. Fakt ist: „Wir müssen das Wir groß schreiben.“ Und: Die Spieler sollen sich „weiterentwickeln“. Ob es mit den Verantwortlichen im Verein gut laufen wird, war für ihn kein Rätsel. „Ich habe schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen.“ Der VfR sei „ein seriöser Klub, der keine Luftschlösser baut“. Ihm sagte der VfR „inhaltlich, zwischenmenschlich, aber auch die Ambitionen, die die Vereinsführung hat“ zu. Giannikis sagte auch zu, dass er mit Sandro Stuppia einen Co-Trainer aus der schon bestehenden VfR-Familie, deren Teil er sich freut zu werden, zu Seite gestellt bekommt.

Auch die beiden werden sich näher kennenlernen. Was der VfR bisher geleistet hat (“hier wurde gute Arbeit gearbeitet“) hat er nicht live gesehen, aber „alle Spiele auf Video“. Wie es beim VfR läuft, wird er in der nächsten Zeit aus nächster Nähe sehen - und selbst auch beeinflussen können. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2020 datiert - mit einer Option auf ein weiteres Jahr. „Der VfR hat ja das ambitionierte Ziel oder den Wunsch geäußert, im Jubiläumsjahr einen realistischen Anspruch an die oberen Tabellenregionen zu hegen“, merkte Giannikis an. Das mehrfach wiederholte Fernziel lautet 2. Liga in 2021.