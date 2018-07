Das Erbe der Erba soll ins Museum

Heimatpfleger Hermann Schneller will eine Ausstellung über die ehemalige Baumwollspinnerei Erlangen-Bamberg (Erba) und ihre Menschen zu seiner ersten großen Aufgabe machen. Schneller ist seit einem halben Jahr im Amt. Zum 150. Geburtstag der Spinnerei im Jahr 2013 soll die Geschichte der „Stadt in der Stadt“ aufgearbeitet sein.

Das Erba-Areal war ein ganz spezielles Viertel und ist geschichtlich sehr bedeutsam, wie Hermann Schneller sagt. „Hier hat Wangen mit der Industrialisierung Bekanntschaft gemacht.“ Das Unternehmen ließ Wangen zu einem Zentrum der Textilindustrie werden.

Die Bevölkerung, die vor allem in der Landwirtschaft und im Handwerk arbeitete, sei mit der 1863 gegründeten Spinnerei zunächst distanziert umgegangen, so Schneller. Arbeitskräfte aus Italien mussten geholt werden und es entstand ein Viertel mit einer eigenen Infrastruktur wie einem eigenem Back-, Wasch- und Kaufhaus.

Die Ausstellung soll nicht zeigen, wie eine Spinnerei funktioniert. „Wir wollen konservieren, was dort an Erfahrungen, Erlebnissen und Sozialisierungen passiert ist“, erklärt der Heimatpfleger. So seien auch ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens ins Boot geholt worden.

Welche Form die Ausstellung annehmen wird, ist noch nicht klar. „Die optimale Lösung wäre ein Museum in einem der Gebäude auf dem Erba-Areal“, betont Schneller. Angedacht ist laut Schneller, dass das Archiv-Material von der Amtzeller Museumspädagogin Britta De Jans gesichtet wird. Um die ehemaligen Mitarbeiter einzubinden, könnten ihre Erinnerungen in kurzen Filmen festgehalten und in einem Videoraum gezeigt werden. Die ersten Ergebnisse sollen zum Tag des offenen Denkmals im September präsentiert werden. (syr)