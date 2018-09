Das Engagement nach Italien ausweiten

LIEBENAU (sz) - Helga Thaler Ausserhofer, Wirtschafts- und Steuerberaterin aus Südtirol, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Stiftung Liebenau. „Wir sind sehr froh, dass wir Frau Dr. Thaler Ausserhofer für unser Gremium gewinnen konnten“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Senn nach der Wahl. „Mit ihrer fachlichen Kompetenz und politischen Erfahrung ist sie eine große Bereicherung für uns.“

Thaler Ausserhofer ist Wirtschaftswissenschaftlerin und war, neben ihrer selbstständigen Tätigkeit als Wirtschafts- und Steuerberaterin, viele Jahre in der italienischen Politik tätig, heißt es in einem Schreiben der Stiftung Liebenau. Als Mitglied der Südtiroler Volkspartei (SVP) wurde sie 1992 ins italienische Parlament gewählt, dem sie bis 1994 als Abgeordnete angehörte. Von 1994 bis 2013 war sie Senatorin und zugleich Präsidiumsmitglied des römischen Senats. „Wir haben Frau Dr. Thaler Ausserhofer als sehr erfahrene, sympathische und engagierte Persönlichkeit kennengelernt“, sagte Senn. Mit ihr würden künftig Kompetenzen und Perspektiven aus italienischer Sicht in die Arbeit des Gremiums einfließen. In Italien genieße sie hohe Anerkennung und sei eine wichtige Repräsentantin für die Stiftung Liebenau, die ihr Engagement dort erweitern will.

Projekte in Italien weiterführen

Die Stiftung Liebenau ist seit 2009 in Italien tätig. Damals gründete sie, gemeinsam mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen, die Fondazione San Elisabetta als Trägerin von Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Diese betreibt derzeit ein Bildungshaus, zwei Kindertagesstätten und drei Pflegeheime in Südtirol. Mit der gemeinnützigen Tochtergesellschaft Liebenau Italia gründete die Stiftung Liebenau im Jahr 2016 ein neues Sozialunternehmen, das sich ebenfalls der Pflege und Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in Italien widmet und zurzeit ein Pflegeheim in Belgioioso führt.

Der Aufsichtsrat der Stiftung ist unabhängiges Kontrollorgan im Sinne des baden-württembergischen Stiftungsgesetzes. Das Gremium umfasst derzeit 14 Personen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche und Politik aus Deutschland, Österreich und Italien. Vorsitzender ist der Verleger Joachim Senn, Stellvertretender Vorsitzender Paul Locherer, Bürgermeister a. D. und ehemals Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg.