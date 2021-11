Das Ende einer märchenhaften Woche in Crailsheim

Was für eine märchenhafte Woche: Am Sonntagabend zogen die HAKRO Merlins Crailsheim mit einem verdienten 82:79-Derbysieg über s.Oliver Würzburg ins erste Pokalhalbfinale der Vereinsgeschichte ein. Die Stimmung im Hexenkessel war da schon der Wahnsinn. Im Februar 2022 treffen die Zauberer damit im TOP FOUR auf die Basketball Löwen Braunschweig. Nur wenige Tage nach dem umkämpften Pokal-Fight herrschte dann wieder internationales Flair in Hohenlohe.

Das Team von Headcoach Sebastian Gleim empfing zum letzten Gruppenspieltag des FIBA Europe Cups Peristeri Vitabiotics. Mit einem deutlichen 78:55-Erfolg über die Griechen, der gleichzeitig der erste internationale Heimsieg war, machten die Crailsheimer den Einzug in die nächste Runde perfekt – der zweite Meilenstein der Vereinshistorie innerhalb weniger Tage. „Gruppensieger, Gruppensieger, hey, hey“, hallte es von den Tribünen.

Jetzt reisen die Hamburg Towers zum achten Spieltag der Basketball-Bundesliga aus der Hansestadt gen Süden, wo sie am Samstagabend (20.30 Uhr) in der Stierkampfarena auf die HAKRO Merlins treffen. Der Tabellenerste hat die letzten fünf Ligapartien gewonnen. Doch die Hausherren gehen mit viel Selbstbewusstsein und wettbewerbsübergreifend vier Siegen in das Spiel. Letzte Tickets gibt es unter https://bit.ly/3wVIMZI. Der Einlass in die Arena ist nur mit einem 2G-Nachweis und unter Vorlage des Personalausweises möglich.

Das Finale der englischen Wochen steht für die Basketballer aus Crailsheim an. Mit dem Sieg über Peristeri Athen endete die erste internationale Gruppenphase im Europe Cup. Dank vier Siegen aus sechs Partien zogen die HAKRO Merlins als Erster der Gruppe G in die nächste Runde ein.

Mit wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in acht Spielen gehen die Hausherren mit breiter Brust in die Begegnung mit dem derzeitigen Tabellenersten. Die Hanseaten um den spanischen Trainer Pedro Calles haben mit Caleb Homesley (15.6 Punkte) und Jaylon Brown (14.4 Punkte) zwei der stärksten Scorer der Liga in ihren Reihen. Noch treffsicherer ist jedoch Crailsheims Point Guard TJ Shorts II, der vergangene Saison für die Towers auf Korbjagd ging, mit durchschnittlich 18 Zählern pro Partie. Mit einem Sieg könnten die HAKRO Merlins (11.) die Gäste in der Tabelle sogar hinter sich lassen.

Gleim freut sich auf die anstehende Partie im Hexenkessel: „Den Tabellenführer in unserer Arena zu Empfangen ist immer eine tolle Herausforderung. Hamburg ist ein Playoffteam, das über viel Talent verfügt. Wir müssen den Fokus auf unser Zusammenspiel und unsere Zusammenarbeit legen, dann werden wir besser.“

Nach dem achten Spieltag der wartet auf die HAKRO Merlins aufgrund der Länderspielpause eine kleine Auszeit nach den kräftezehrenden vergangenen Wochen., in der sie ihre Batterien für die nächsten englischen Wochen wieder voll aufladen können.