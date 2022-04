Das Ei in der Glaubenskrise

Als ob die Welt nicht schon genügend aus sämtlichen Fugen geraten wäre, ereilt uns als den Süßigkeiten nicht abgeneigte Menschen nun auch noch diese Hiobs-Botschaft: Kinder-Überraschungseier der Marke Ferrero könnten potenziell mit Salmonellen verunreinigt sein! Ostern fällt also aller Wahrscheinlichkeit nach komplett aus. Außerdem hat Boris Becker einen Schuldspruch ausgerechnet in London eingefahren, wo er im Stadtteil Wimbledon einst bei einem nicht gänzlich unbedeutenden Tennisturnier seine Weltkarriere mit einem Sieg begründete. Sie sehen also: Nichts ist mehr so, wie es einmal war.

Wahr ist übrigens anscheinend auch kaum mehr was. Denn: Zu lesen ist allenthalben viel über Glaubenskrisen. Während man früher als Gläubiger durchaus zweifeln durfte, weil man in Glaubensfragen eben keine harten Fakten verhandelte, sind es heute die harten Fakten, an denen gerne gezweifelt wird. Weil die Realität nicht wenigen Menschen als unzumutbare Zumutung erscheint, erfinden sie ihre eigene Welt, treibsandgleich gebaut auf sogenannten alternativen Fakten.

Ein Gläubiger – dieser Begriff ist freilich mehrdeutig. Denn als solcher wird auch jemand bezeichnet, der daran glaubt, von einem Schuldner irgendwann doch noch sein Geld zu bekommen. Womit wir wieder bei Boris Becker wären, dessen Gläubiger mehrheitlich von diesem Glauben abgefallen sind. Bleibt uns mit dem nahenden Osterfest wenigsten der Glaube, dass sich die Fugen dieser verrückten Zeit irgendwann doch wieder schließen könnten, denn: Die Erde ist ein Überraschungsei. (nyf)