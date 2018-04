Das Donaubergland eröffnet die Wandersaison

Die neue Wandersaison im Donaubergland wird am Maifeiertag dunter dem Motto „Der Berg ruft!“ eröffnet. Zu Eröffnung werden verschiedene geführte Wanderungen auf den unterschiedlichsten Wanderwegen in der Region angeboten. Zugleich sind damit auch die DonauWellen-Premiumwege und Qualitätswege nach der Winterpause wieder offiziell begehbar.

An diesem Tag laden auch Ortsgruppen des Albvereins traditionell zum Mitwandern ein. Dabei man muss keineswegs Mitglied sein, um an diesen Wanderungen teilnehmen zu können. Eine Reihe von Albvereinshütten und Vereinsheim sind an diesem Tag geöffnet. Zusätzlich locken ausgewählte Gastronomiebetriebe an den Wanderwegen im Donaubergland an diesem Tag mit einem speziellen „DonauWellen-Wanderteller“ zur Einkehr.

Geöffnet hat ab diesem Tag ab 11 Uhr auch das „Best of Wandern“-Testcenter des Donauberglandes im Talhof Donautal in Beuron-Langenbrunn. Dort können Einheimische wie Gäste während der ganzen Saison für einen Tag kostenlos Wanderausrüstung wie Stöcke, Wanderschuhe, Outdoor-Jacken, Trekkingschirme und mehr von Partner-Herstellern ausgeliehen und bei Wanderungen getestet werden.

Folgende geführte Wanderungen werden angeboten:

9.30 Uhr: Wanderung zum Hohenlupfen mit Klaus Butschle/Schwäbischer Albverein Trossingen. Start ist am Gaugersee-Parkplatz. Die Streckenlänge beträgt etwa 6,5 Kilometer einfach, Dauer beliebig.

10 Uhr: Wanderung auf dem Donau-Wellen-Premiumweg „Klippeneck-Steig“ mit Walter Knittel (Donaubergland): Start am Wanderparkplatz Wassertretanlage oberhalb von Denkingen (Ortsausgang Richtung Klippeneck); Streckenlänge: 9,8 Kilometer, Dauer: etwa 4,5 Stunden.

10 Uhr: Wanderung von Reichenbach über Bärenthal-Gnadenweiler und das Irndorfer Hardt nach Nusplingen und zurück nach Reichenbach mit Martin Marquardt/Albverein Reichenbach. Start ist in der Ortsmitte in Reichenbach am Heuberg (beim Backhaus). Die Streckenlänge beträgt etwa 18 Kilometer, Dauer etwa fünf Stunden, mit Schlusseinkehr in Nusplingen.

13 Uhr: Wanderung zum ehemaligen Kloster Amtenhausen bei Immendingen mit Franz Dreyer. Start ist an der Bushaltestelle im Ortsteil Zimmern bei Immendingen (Parkmöglichkeit in der Adamsgasse, Daue r etwa 1,5 Stunden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.